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Yerel 21 şüpheliye şafak baskını
Yerel

21 şüpheliye şafak baskını

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:20:00 -
21 şüpheliye şafak baskını

Kocaeli'de kent genelinde aranması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen ikametlere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranması olan düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında 1 ila 7 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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