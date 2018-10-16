THY- Euroleague
0553 313 94 23

21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Ödemiş ilçesinde bir okuldaki 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

16 Ekim 2018 Salı 23:05
21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Bademli Ortaokulundaki öğrenciler öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bunun üzerine okul yöneticileri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin ve öğretmenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ödemiş Devlet Hastanesine gelerek doktorlardan bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceklerini söyledi. 

Öte yandan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu hastaneye gelerek çocuk servisinde tedbir amaçlı bir günlük yatış yapılan öğrencileri ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan bilgi alan Dayıoğlu hastaneden ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, olayla ilgili inceleme başlattığı, öğle yemeğinden alınan numunelerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuarına gönderildiği ifade edildi. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 23:05
  1. İzmir
  2. yaşam haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat verdim
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat..
    2. Malatya'da takla atan araçtan burnu..
    3. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması
    5. Aziz Sancar'dan öğrencilere çok önemli..
    6. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi..
    7. Sakarya'da bıçaklayıp yol kenarına..
    8. Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakalandı
    9. Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş..
    10. Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi..
    11. Kastamonu'da ayı zannettiği komşusunu..
    12. Korkunç kaza! Hız kadranı 180'de..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    14. Londra Borsası yöneticisi Schwimmer..
    15. Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Türk..
    16. Trump, Prens Selman ile yaptığı..
    17. Kastamonu'daki FETÖ davalarında..
    18. TBMM, o ülkedeki barış gücü desteğini..
    19. Tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan..
    20. ABD'nin New York kentinde otobüs..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?