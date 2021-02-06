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Ekonomi 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği hesaplara yatırıldı
Ekonomi

2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği hesaplara yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 milyon 320 bin kişiye; 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:57:00 -
2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği hesaplara yatırıldı

Yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin dün itibariyle gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği kapsamında, Kovid-19 salgınının başından bu yana 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar lira ödendiğini aktardı. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirileceğini kaydetti.

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