21 kursiyere sertifika verilecek

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

Kırklareli’de en kurs kurs açarak halkın tümünün eğitim alması amacıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa açtığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursu, yapılan telafi eğitimlerinin ardından tamamlandı.

Lüleburgaz HEM Müdürü İzzet Arslan, korona virüs salgını sebebiyle 14 Mart’tan itibaren ara verilen kursun, 5’te bir oranında yapılan telafi eğitimleriyle bitirildiğini ifade etti. Arslan, "Kursa katılım sağlayan 21 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları Temmuz ayı başında törenle teslim edilecek" dedi.