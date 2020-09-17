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Aktüel "21 Kedide Sanat Tarihi", sanat tarihini kedilerle anlatıyor
Aktüel

"21 Kedide Sanat Tarihi", sanat tarihini kedilerle anlatıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:17:53 -
"21 Kedide Sanat Tarihi", sanat tarihini kedilerle anlatıyor

İSTANBUL (AA) - Sanatçılar ve akımlarla ilişkilendirilerek tasarlanan kedi illüstrasyonlarına yer verilen "21 Kedide Sanat Tarihi", sanat akımlarının detaylı öykülerini okura sunuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından Türkçe'ye kazandırılan eserin çevirisini Ebru Berrin Alpay, illüstratörlüğünü ise Nia Gould yaptı.

Eser, kedi illüstrasyonları eşliğinde okurları sanat tarihinde yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. Sanat akımlarının ortaya çıkış öykülerinin ve akımlara ilişkin önemli detayların sıralandığı kitap, Antik Mısırdan başlayarak genç Britanyalı sanatçılara kadar ulaşıyor.

Hollandalı ressam Vermeer’in başyapıtı İnci Küpeli Kız tablosunu, İnci küpeli kediyle sunan eserde, Kahlo kedi, Warhol kedi ve Kedigiller Tarih Cetveli dikkati çekiyor.



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