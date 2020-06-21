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21 Haziran'ın önemi nedir? | En uzun gün ne demek?

En uzun gün nedir? 21 Haziran’ın gelmesiyle birlikte internet sitelerinde 21 Haziran içerikleri, animasyonları yer alıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi 21 Haziran’ın önemini araştırmaya başladı. 21 Haziran’ın önemini merak edenler “21 Haziran nedir?” , “En uzun gün ne anlama geliyor?” , “21 Haziran en uzun gün mü?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:56:00 -
21 Haziran'ın önemi nedir? | En uzun gün ne demek?

21 Haziran’ın gelmesiyle internette bu günle ilgili onlarca paylaşım yapılıyor. Vatandaşlar bu sebeple 21 Haziran’ın önemini , anlamını merak ediyor. Peki, nedir en uzun gün? 

21 Haziran'ın önemi nedir? | En uzun gün ne demek?

Gündönümü yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

Yaz gündönümünde yani 21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarıkürede en kısa gün, Kuzey yarıkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür. 

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