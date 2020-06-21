21 Haziran’ın gelmesiyle internette bu günle ilgili onlarca paylaşım yapılıyor. Vatandaşlar bu sebeple 21 Haziran’ın önemini , anlamını merak ediyor. Peki, nedir en uzun gün?

21 Haziran'ın önemi nedir? | En uzun gün ne demek?

Gündönümü yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

Yaz gündönümünde yani 21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarıkürede en kısa gün, Kuzey yarıkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.