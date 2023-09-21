21 Eylül 1969: Öğrenci Lideri Mustafa Bilgi'nin şehit edilmesi

Mustafa Bilgi, 1950’de Bolu’nun Göynük İlçesi Ekinciler Köyü’nde doğmuştur. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra, İstanbul’da Hocapaşa Camii’nde İmam Hatiplik yapan amcası onu yanına alır ve İstanbul İmam Hatip Okulu’na kaydettirir. İmam Hatip Okulu’ndayken Milli Türk Talebe Birliği’nde çalışmalara katılmaya başlar. Kısa zamanda yaptığı çalışmalarla göz doldurur ve Ortaöğretim Komitesi Başkanı olur.





1967-68 eğitim döneminde İmam Hatip Okulunu bitirir. O yıllarda İmam Hatip Okulu mezunlarına Üniversiteye giriş imtihanlarına girme hakkı olmadığı için Pertevniyal Lisesi’nde fark dersleri vererek düz lise diplomasını da alır.







Üniversite giriş imtihanları neticesi belli oluyor. Bir kâğıt getiriyor postacı Mustafa’ya… onu da, bizi de sevindiren bir kâğıt. Üniversite giriş imtihanlarında Mustafa çok yüksek puan almıştır. Aslı hâlen bu satırların yazarında bulunan ve 385 Sosyal, 346 Fen puanı aldığını gösteren kâğıt… Artık, Mustafa ideallerini gerçekleştirme yolunda, milletine daha iyi hizmet edebilme imkânına kavuşma yolundadır. Bir taraftan Yüksek İslam Enstitüsü’ne devam edecek, bir taraftan da aldığı yüksek puanla istediği fakülteye girebilecektir.







21 Eylül 1969, zifirî karanlık bir gece… Akrep yelkovanı kovalıyor. Nihayet 1’e çeyrek var… Müthiş bir patlama oluyor Cağaloğlu Milli Türk Talebe Birliği’nde… Bir daha, bir daha… Alevler, koşuşan insanlar… Ve alevler arasından “Allah, Allah” diyerek çıkan bir genç… Daha 19’unda, Göynük’ün Ekinciler Köyü’nden Mustafa Bilgi şehadet şerbetini içiyor!