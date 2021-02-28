21 darbeci hain, müebbet hapse mahkum edildi! Darbeciler hak ettiği cezayı aldı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasını getiren 28 Şubat sürecine ilişkin yargılamalarda, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 21 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, yaş ve sağlık durumlarıyla ölçülülük ve orantılılık ilkelerini de birlikte değerlendirerek, sanıkların adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkışlarını yasakladı, ayrıca her ayın ilk günü ikametlerine en yakın güvenlik birimlerine imza verme şartı getirdi.



Mahkemenin gerekçeli kararında, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.



Batı Çalışma Grubu'nun yasal dayanağı olmayan faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan kararda, Sincan'da tankların yürütülmesine ilişkin, "Sincan'ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesi, 54. Cumhuriyet Hükümeti'ni cebren düşürmeye, devirmeye elverişli bir eylem olarak kabul edilmiştir" değerlendirmesine yer verildi.