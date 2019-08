21 bin fındık üreticisinin cebine 745 milyon TL girecek

Zonguldak’ta 21 bin fındık üreticisinin bu yıl cebine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları sonrası en az 742 milyon TL gireceği tahmin ediliyor. Son yıllarda üretiminde artış gösteren fındık Zonguldak’ta madenciliğe de alternatif olmaya başladı.

Zonguldak’ta resmi verilere göre bu yıl fındık rekoltesi 45 bin ton olarak tahmin edildi. 21 bin kayıtlı fındık üreticisinin bulunduğu Zonguldak’ta üretimin yüzde 90’ı Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleşiyor. Son 10 yıla kadar geçimini madenciliğe ve Ereğli Demir Çelik fabrikalarına bağlayan Zonguldak halkı bu sektörlerde istihdamın zorlaşmasıyla birlikte fındık üretimine yöneldi. Fındık üretiminin artması için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’da Zonguldak’ta 21 bin fındık üreticisine yaklaşık 30 milyon TL hibe desteğinde bulundu. Zonguldak’ta fındık üreticisine organik ve yüksek kaliteli fındık çeşitleri ile birlikte toplamda yaklaşık 1 milyar TL girdi sağlaması ön görülüyor. Fındık üretimin artması ile birlikte Ereğli ve Alaplı ilçelerinde fındık işlemesi yapan fabrikaların sayılarında da artış oldu. Ereğli ve Alaplı bölgesinde fındık kırma ve fındık işleme olarak yaklaşık 6 fabrika bulunuyor. Bu 6 fabrikada ise yaklaşık 500 işçi istihdam ediliyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde fındık üretimi yapan Tayfur Bozkurt, geçmişte babasının ve diğer büyüklerinin geçimlerini madende çalışarak sağladığını ancak madenlerde istihdamın azalması ile birlikte fındık üretimine yöneldiklerini söyledi. Madenlerde ölüm riskinin bulunduğunu ancak fındıkta böyle bir riskin olmadığını belirten fındık üreticisi Bozkurt, ortalama herkesin 1 ton fındık aldığını ve 15-20 bin TL gelir elde ettiğini söyledi.

Geçimini fındık üretimi sağlayan Cemile Yener, çocukluğundan bu yana fındık üretimi ile uğraştığını belirterek fındık kilogram fiyatının 20 TL olmasını istedi. Fındık üretimin zahmetli ve masraflı olduğunu anlatan Yener, fiyat yüksek olduğundan ceplerine para kaldığını dile getirdi.

Bir başka fındık üreticisi Hasan Yener ise bölgede artık madenciliğin neredeyse bittiğini belirtti. Yener konuşmasında “Maden diye bir olay zaten Ormanlı’da kalmadı. Herkes emekli oldu gitti. Yeni işçi alınmıyor. Ama bizim her şeyimiz varımız yoğumuz fındık, yani madenle bir işimiz kalmadı. Buğday veya başka bir şey yok, sadece fındık var.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fındık alım satımı yapan Cemal Yaman ise bölgede fındık üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi. Sadece Ereğli bölgesinde 20-25 yıl öncesinde 7-8 bin maden işçisi çalışırken bu gün rakamların 500 seviyelerine kadar düştüğünü belirten Yaman şunları söyledi; “Tabi ki bölgemiz biraz engebeli olduğu için sadece fındık yetişiyor. Zonguldak bölgesi önceki dönemlerde yani bundan yaklaşık 20 -25 sene öncesinde 7-8 bin maden işçisi çalıştıran bir şehirdi ama şu an bu rakamlar yok. Tabi ki ne olmuş oluyor, burada en az maden kadarda fındık mahsulü olduğu için şu an fındık ön planda oluyor. Maden işçiliği olarak tahminim yaklaşık 500 kişi civarındadır diğer köylerle beraber. Aşağı yukarı şu anda her evde herkesin az olsa çok da olsa bir fındık tarlası bulunuyor. Kiminin ki 500 kilo olurken, kiminin mahsulü 10-12 tonoluyor. Bu da fındık üretiminin son zamanlarda artmış olduğu anlamına geliyor. Yani şu an gelecek dönemlerde fındığın daha kaliteli üretimi için çalışmalar devam ediyor.”

Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat geçen yıl Kdz. Ereğli ilçesinde 12 bin 500 olan fındık rekoltesinin bu yıl 20 bin 965 ton olarak gerçekleşeceğini söyledi. Fındık üreticilerine mahsullerini emanete vermemeleri konusunda uyaran Pulat talep olduğu takdirde ilçeye Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açılması için girişimlerde bulunabileceklerini vurguladı. Pulat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kdz. Ereğli’de geçen sene ki fındık rekoltemiz 12 bin 500 ton civarında iken bu sene 20 bin 965 ton. Fındıklarını emanete kesinlikle vermemeliler verdikleri takdirde karşı tarafa nakit para vermiş gibi olurlar, maalesef ürünleri para etmez. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi nerelerde ofis açacağını açıklamadı, sanıyorum bayramdan sonra alıma başlayacaktır. Ereğli’de Toprak Mahsulleri açılmasını isteyen olursa biz yardımcı olmaya çalışırız. Bölgemizdeki yer sıkıntısından dolayı sanıyorum tekrar Alaplı’da alıma başlayacaklardır.”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Zonguldak’ta ekonominin fındık ile birlikte çeşitlendiğini söyledi. Zonguldak’ta son yıllarda demir çelik ve madenciliğin yanı sıra fındık üretiminde ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Çakır, üretimin artması ile birlikte hem göçün önlendiği hem de istihdamın arttığını vurguladı.