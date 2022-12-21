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İSLAM 21 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-21 08:01:00 -
21 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُٓ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْؕ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبٖيناً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Allah ve resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için  işlerinde tercih hakları yoktur.

 Allah’ın ve resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır."

(Ahzâp Suresi - 36)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

Tefsirciler bu âyetin iniş sebebi olarak Hz. Peygamber’in, Zeyd b. Hârise ile Zeyneb bint Cahş’ı evlendirmesini zikretmektedirler. İslâm’ın getirdiği yenilikler içinde kölelik, soyluluk ve evlâtlıkla ilgili olanlar da vardı. O çağlarda kölelik yaygındı, köleye mal gibi muamele ediliyordu, kurtuluş imkânı da sınırlı idi. Araplar soy bağına önem veriyorlar, insanları şahsî mârifet ve erdemlerinden ziyade, geldiği soya göre sınıflandırıp değerlendiriyorlardı. Evlâtlık edindikleri çocukları da kendi çocukları gibi tutuyorlardı. Allah Teâlâ bu üç âdeti ve uygulamayı fiilî örneklerle de pekiştirerek ortadan kaldırmayı murat etti. Önce Hz. Peygamber, halasının kızı olan Zeyneb ile âzatlı kölesi Zeyd’i evlendirdi. Zeyd Zeyneb’i boşadıktan sonra da Allah Teâlâ Hz. Peygamber’in Zeyneb ile evlenmesini istedi. Birinci evlilik, bir âzatlı köle ile bir soylu kadının evlenmesi idi, ikinci evlilik ise bir evlâtlığın boşadığı kadın ile boşayanın babalığının evlenmesiydi. Böylece insanın değerinin ve evlenmede denkliğin soya sopa göre değil, kişilerin şahsî faziletlerine göre olması gerektiği, Câhiliye’deki şekli ve mahiyeti ile evlâtlık uygulamasının kaldırıldığı, hukuk ve mahremiyet bakımından evlâtlığın, öz evlât gibi olamayacağı, Peygamber ve yakınlarının da içinde bulunduğu uygulama örnekleriyle tescil edilmiş oluyordu.

Allah ve resulü bir şeyi emrettiklerinde, başka bir ifade ile Kur’an’dan ve Sünnet’ten, bir şeyi yapmanın veya yapmamanın gerekli olduğu hükmü anlaşıldıktan sonra artık müminlerin önündeki tek seçenek hükme uymaktır; bunu bırakıp başka bir emri, isteği, arzuyu yerine getiremezler. Nitekim Hz. Peygamber âzatlı köle Zeyd için Zeyneb’e dünür gittiğinde, önce Zeyneb ve onun erkek kardeşi kendi soyluluklarını ve Zeyd’in daha dün bir köle olduğunu ileri sürerek buna razı olmadılar. Fakat açıklamakta olduğumuz âyet gelince “Dilediğini yap” diyerek Hz. Peygamber’in emrine boyun eğdiler (Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, III, 1539; İbn Kesîr, VI, 417-418).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

جَعَلَاللَّهُالرَّحْمَةَ مائَةَجُزْءٍ، فَأَمْسَكَعِنْدَهُتِسْعَةًوتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَفيالأَرْضِجُزْءَاواحِداً،فَمِنْذَلِكَالجُزْءِيَتَراحمُالخَلائِقُحَتَّىتَرْفَعَالدَّابَّةُحَافِرَهَاعَنْولَدِهَاخَشْيَةَأَنْتُصِيبَهُ 

“Allah, rahmetini yüz parçaya ayırmıştır.

 Doksan dokuz parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir.

 İşte varlıklar bu  bir parça rahmet sebebiyle biribirlerine acırlar.

 Hatta hayvanlar, yavrusunun üzerine basacağı endişesiyle ayağını çekip kaldırır.

 Kaynak: Müslim, Tevbe 19

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