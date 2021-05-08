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Gündem ‘#20yılönce Türkiye’ paylaşımları rekor kırdı
Gündem

‘#20yılönce Türkiye’ paylaşımları rekor kırdı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden birçok siyasetçi ve ünlünün de 20’li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak katıldığı #20yaschallenge’ın ardından sosyal medya kullanıcıları şimdi de ‘#20YılÖnceTürkiye’ hashtag’i ile Türkiye’nin 20 yıl önceki içler acısı halinden, AK Parti hükümeti ile birlikte geldiği noktayı gösteren fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:45:00 -
‘#20yılönce Türkiye’ paylaşımları rekor kırdı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

“Eski Türkiye ve yeni Türkiye arasında gece ile gündüz kadar fark var. Hangi alana bakarsanız bakın bu böyledir.

Özellikle sağlık alanında Türkiye büyük bir söz sahibidir. Tüm hastaneler tek çatı altında toplandı. İnsan ayrımı ortadan kalktı. Son model şehir hastaneleri kurduk.”
Türkiye’de 20 yılda her şeyin değiştiğini vurgulayan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de, şu değerlendirmede bulundu:

“20 yıl önce hasta bir vatandaş Ambulans istediğinde gelen araçlar ahşap oturakların üzerine serili battaniyelerle insanları hastanelere sevk ediyordu. Rahmetli babamı bu araçla hastaneye götürdüm. Ancak şimdi bir vatandaşımız ulaşımın olmadığı bir yerde hastalansa, mahsur kalsa hemen ambulans helikopter, ambulans uçaklar, kışın paletli ambulans araçlar ile hastaneye yetiştiriliyor. Ulaşım ağımız yine öyle. Önceden insanlar kara trenlerle saatlerce yolculuk yaparken şimdi hızlı trenlerle ulaşım sağlıyorlar. Havalimanlarımız yine aynı standartlarda gelişti. Vatandaşlarımızın paylaşımlarında olduğu gibi insanlar maaş kuyruğu beklemiyor artık. Kız kardeşlerimiz, eşlerimiz başı kapalı diye kışlaların kapısının önünde bekletilmiyor. Okulların önünde eğitim haklarını savunmak zorunda kalmıyor. Türkiye 20 yılda bunların hepsini daha birçok devrimi gerçekleştirdi.”

Challange uyarısı

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son günlerde popüler olan “20’li yaşlar challenge” ve benzeri akımlara karşı “Kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız” uyarıında ulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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