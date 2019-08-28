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20’nci Ulusal Anatomi Kongresi başladı

Tıp alanında en prestijli kongreler arasında yer alan Ulusal Anatomi Kongresi İstanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
20’nci Ulusal Anatomi Kongresi başladı

Tıp alanında en prestijli kongreler arasında yer alan Ulusal Anatomi Kongresi İstanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. 5 gün sürecek kongrede öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve uzman klinisyenler “Daha çok klinik anatomi, daha iyi hekim” sloganıyla buluştu.



İstanbul Medipol Üniversitesi ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 20’nci Ulusal Anatomi Kongresi; akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve klinisyenleri bir araya getirdi. Kavacık Güney Kampüste düzenlenen kongrenin açılışına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esat Adıgüzel ile Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan’ın da aralarında olduğu akademisyenler, dernek yöneticileri, klinisyenler ve lisansüstü öğrencileri katıldı.



Şakul: "Kongreyi ilk kez bir vakıf üniversitesi düzenliyor"


Açış konuşmasını gerçekleştiren Kongre Başkanı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, Medipol’ün anatomi kongresi düzenleyen ilk vakıf üniversitesi olduğunu söyledi. Kongrenin tıp başta olmak üzere sağlık branşlarında yer tüm mesleklerin saygınlığına katkı sağlayacağını kaydeden Şakul, kliniğin anatomiden, anatominin ise klinikten ayrı tutulamayacağını ifade etti.


Kongre Eş Başkanı ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esat Adıgüzel ise anatomi alanında çalışmalar yürütmek için kadavra bağış sayısının yetersiz olduğunu ve sayının artması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan da anatominin öğrenilmesi zor, unutması ise kolay bir bilim dalı olduğunu belirtti.


Anatomi dersi almasının üzerinden 40 yıl geçtiğini kaydeden İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ise anatomist Prof. Dr. Sami Zan’a atıf yaparak "Anatomi bilmeyen cerrahlarla köstebekler birbirlerine benzerler, ikisi de arkalarında toprak yığının bırakırlar" dedi.



Kadavra üzerinde klinik uygulama yapıldı


Kongrenin ana konuşmacıları arasında Prof. Dr. Richard T. Ambron, Doç. Dr. Juan R. Garcia ve İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Ömer yer alıyor. “Daha çok klinik anatomi, daha iyi hekim” teması ile yapılan kongrede kadavra üzerinde klinik uygulamalar yapıldı. Kongre kapsamında ayrıca beyin cerrahisi, ortopedi, diş hekimliği ve radyolojinin de aralarında olduğu 7 farklı branşta kurs, yazılı ve sözlü bildirim gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
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