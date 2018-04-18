209 kaçak ve sığınmacı yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın, Sarayakpınar, Orhaniye ve Bosnaköy köyü ile Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Pakistan, Afganistan, Eritre, Suriye, Filistin, Bangladeş, Cezayir, Libya, Etiyopya, Mısır ve İran uyruklu 209 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.