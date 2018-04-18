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209 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya  çalışan 209 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:33
209 kaçak ve sığınmacı yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı  hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın,  Sarayakpınar, Orhaniye ve Bosnaköy köyü ile Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde  denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye,  Pakistan, Afganistan, Eritre, Suriye, Filistin, Bangladeş, Cezayir, Libya,  Etiyopya, Mısır ve İran uyruklu 209 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi  Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:33
  1. Edirne

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