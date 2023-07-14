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Gündem "2045 Yılından Önce Beklemiyorum" demişti... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul Depremi Açıklaması
Gündem

"2045 Yılından Önce Beklemiyorum" demişti... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul Depremi Açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-14 07:14:00 -
"2045 Yılından Önce Beklemiyorum" demişti... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul Depremi Açıklaması

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan olası İstanbul depremine ilişkin 2045 yılından önce beklemiyorum demişti. Ercan Twitter'dan yeni açıklama yaparak "Kararım değişmedi" açıklamasını yaptı.

17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan İstanbul'da yeni tehlike beklenen Marmara depremi. En az 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiği İstanbul ile ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan yeni uyarılarda bulundu.

Daha önceki açıklamalarında İstanbul depremini 2045 yılından önce beklemediğini söyleyen Ercan, Twitter'da yeni paylaşımda bulundu.

"Kararım değişmedi, değişmez" diyen Ercan, şu paylaşımı yaptı:

"Deprem oluşumu günübirlik, değil 100, 200, 500 yılda değışır. Bir kez tutarlı bir deprem öngörüsü yapınca yeter. Sık sık açıklama yapmak bilime aykırı olup, karmaşaya, esin ile gönenç bozukluğuna neden olur. İstanbul için kararım değişmedi, değişmez. Esenlikler."


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