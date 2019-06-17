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2030 yılında jeotermal enerji ile 195 milyon ton karbon emisyonu önlenebilecek

Yapılan araştırma, 2030 yılında mevcut jeotermal enerji kaynakları ile 195 milyon ton karbon emisyonun doğaya salınımının önlenebileceğini gözler önüne seriyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:18
2030 yılında jeotermal enerji ile 195 milyon ton karbon emisyonu önlenebilecek

Yapılan araştırma, 2030 yılında mevcut jeotermal enerji kaynakları ile 195 milyon ton karbon emisyonun doğaya salınımının önlenebileceğini gözler önüne seriyor.


Her geçen gün artan hava kirliliği, tüm canlılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Karbon emisyonlarını azaltmanın yolu ise temiz ve sınırsız enerji kaynaklarının kullanımından geçiyor.


Uluslararası alanda yapılan akademik çalışmalar da yenilenebilir enerjinin karbon emisyonunun azaltılmasındaki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Tahran Üniversitesi tarafından en son hazırlanan “Jeotermal Enerjinin Gelişmesinin 2030 Yılındaki CO2 Emisyonundaki Rolü” başlıklı rapora göre, tüm dünyayı olumsuz etkileyen karbon emisyonlarını azaltmanın yolu temiz ve sınırsız bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji kaynaklarından geçiyor.


Rapor, yakın bir gelecek olan 2030 yılında mevcut jeotermal enerji kaynakları ile 195 milyon ton karbon emisyonun doğaya salınımının önlenebileceğini gözler önüne seriyor.


2030 yılında daha temiz bir hava mümkün


Yeni Bilimler ve Teknolojiler Fakültesi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Bölümü tarafından hazırlanan “Jeotermal Enerjinin Gelişmesinin 2030 Yılındaki CO2 Emisyonundaki Rolü” raporunun sonuçlarına göre jeotermal enerji üretiminin ön görülen şekilde artması durumunda, 2030 yılında jeotermal enerji ile doğaya salınan 195 milyon ton emisyonun önüne geçilebilecek. Ayrıca raporda, dünyadaki enerji kaynaklarının dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, jeotermal kaynaklardan üretilen her GWh enerji ile 380 ton karbondioksitten kaçınılabileceği kanıtlanıyor.


Rapor kapsamında 1995 ile 2017 yılları arasında jeotermal enerjiden üretilen elektrik enerjisi detaylı olarak inceleniyor. Doğal ve temiz bir enerji kaynağı olan jeotermal, sürdürülebilir, güvenilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Mevsim koşullarından etkilenmeyen, sürekli üretimi ile dünya yüzeyinin altında üretilen ve depolanan jeotermal enerji ile gelecek nesillere temiz hava ve yaşanabilir bir çevreni bırakılabileceği belirtiliyor.


2050 yılında 300 milyon tonkarbon salınımınınönüne geçilecek


İlk kez İtalya’da ortaya çıkan jeotermal endüstrisi, günümüzde elektrik üretiminin yanı sıra termal turizm, tarım gibi pek çok sektörü de olumlu etkiliyor. Rapora göre,2010 - 2015 yılları arasında dünya jeotermal enerji kaynaklarının doğrudan kullanımı yüzde 40 oranında artıyor. Gerçekleştirilen enerji tasarrufu ile 352 milyon varil petrole denk gelen bir üretim ve 149 milyon ton CO2’nin atmosfere salınmasını da engelleniyor.


Doğrudan kullanım veya elektrik kullanımı için üretilen jeotermal enerji 2050 yılına gelindiğinde ise 100 - 300 milyon ton karbon emisyonunun azalmasına yardımcı olacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:18
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