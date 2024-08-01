  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haniye suikastı sonrası Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bakın neler yazdı!

Türk Traktör'den 1,94 milyar lira net kâr!

Yılmaz Özdil’den genelev patroniçesine övgüler

'Altın temmuzda sarsıldı, ağustosta uçuşa geçecek!'

İsrail'den o ülkeye isyan! Türkiye bizi tehdit ediyor, siz sessiz kalıyorsunuz

Misafirini korumaktan aciz İran’a Cubbeli böyle seslendi! “Hamaney’in kafasında sarık var diye aldanmayın.

CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!

Gelini, Haniye'ye böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu aranıza alın

Üsleri ABD ve İsrail’e kapatalım! İsrail Büyükelçiliği önünde ilk eylemi onlar yaptı

Haniye suikastı sonrası İsrail'de çok büyük panik: Oraya girersek Türkiye asker gönderecek
Yaşam 2030 yılına kadar ne olacak? İşte Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller
Yaşam

2030 yılına kadar ne olacak? İşte Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:03:00 - 2024-08-01 14:03:23
2030 yılına kadar ne olacak? İşte Nüfusu en çok artacak ve azalacak iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2030 yılları arasında en çok nüfus patlaması yaşayacak illeri açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusunun 2,8 milyon artması öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak.

EN BÜYÜK KATKIYI İSTANBUL VERECEK

Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Megakent'i, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.

Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkent'in nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.

Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NÜFUSU EN ÇOK AZALACAK İL AĞRI

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.

EN YÜKSEK ARTIŞ ORANI TEKİRDAĞ'DA

Bu dönemde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken, 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.

Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek.

Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı
Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı

Yaşam

Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı

Türkiye'nin nüfusu için korkutan tahmin: 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor
Türkiye'nin nüfusu için korkutan tahmin: 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Yaşam

Türkiye'nin nüfusu için korkutan tahmin: 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Türkiye nüfusunu solladı! İnternet abone sayısında büyük artış
Türkiye nüfusunu solladı! İnternet abone sayısında büyük artış

Teknoloji

Türkiye nüfusunu solladı! İnternet abone sayısında büyük artış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23