2027 hac kurası için geri sayım! Adayların beklediği tarih açıklandı
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2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının beklediği kura çekimi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak adaylar noter huzurunda belirlenecek.
Milyonlarca hacı adayının sonucunu merakla beklediği kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yapılacak kura, 2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar için en kritik aşamalardan biri olacak.
HACCA GİDECEK ADAYLAR BELİRLENECEK
Kura çekimiyle birlikte, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitme hakkı elde edecek adaylar netleşecek.
Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt sürecini takip edecek.
SONUÇLAR ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIKLANACAK
Kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından elektronik ortamda duyurulacak.
Hacı adayları, sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla Başkanlığın hac işlemleri için kullanılan sistemi üzerinden sorgulayabilecek.
KESİN KAYIT TAKVİMİ AYRICA DUYURULACAK
Kurada ismi çıkan adaylar için kesin kayıt tarihleri ve izlenecek yol haritası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak.
Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının, kendilerine verilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekecek.
ORGANİZASYON HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK
Kura ve kesin kayıt sürecinin ardından hac organizasyonuna ilişkin hazırlıklar aşamalı olarak yürütülecek.
Bu kapsamda hacı adaylarına yönelik eğitim programları, sağlık kontrolleri, konaklama planlamaları ve yolculuk organizasyonları devreye alınacak.
DİYANET’TEN RESMİ DUYURU UYARISI
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının süreçle ilgili bilgilendirmeleri yalnızca resmi iletişim kanalları üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Başkanlık, yanıltıcı bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda adaylara uyarıda bulundu.
HAC YOLCULUĞU İÇİN KRİTİK EŞİK
2027 yılı hac kurası, kutsal topraklara gitmeyi bekleyen adaylar için büyük önem taşıyor.
Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hac organizasyonunda yeni dönem resmen başlayacak.