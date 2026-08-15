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Eğitim 2026-ÖZYES bugün başlayacak
Eğitim

2026-ÖZYES bugün başlayacak

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2026-ÖZYES bugün başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) 15-18 Ağustos’ta yapılacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, ÖZYES 36 ilde 44 sınav merkezinde 6 oturumda yapılacak, oturumlar 210 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 09.00’da başlayacak, 12.30’da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30’da başlayacak, 18.00’de sona erecek. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresinde erişime açıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın merkezi organizasyonla yapılmasının, adaylara değerlendirme ve yerleştirilme süreçlerinde belirli standartlar uygulanmasına imkan tanıdığını belirtti. Ersoy, “Farklı branşlarda spor yapan ve müsabakalara katılan gençler, ÖZYES aracılığıyla yükseköğretim hedeflerine ulaşmaktadır. ÖSYM tarafından ilk kez 2024’te başlayan uygulama, ÖSYM’nin merkezi ölçme, seçme ve yerleştirme anlayışının önemli uygulamalarından birisi oldu” ifadesini kullandı.

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