2026 Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve detayları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin merakla beklediği sınıflandırma sonuçları için takvimi açıklandı. 2025 yılında başvurusunu tamamlayan adaylar, "2026 Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına kilitlenmişti. İşte e-Devlet sorgulama ekranı, güncel sevk tarihleri ve 2026 bedelli askerlik ücreti hakkında tüm detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL), 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılacağını duyurdu. 2025 yılı içerisinde müracaatını yapıp ödemesini gerçekleştiren binlerce yükümlü, hangi eğitim birliğinde ve hangi celp döneminde silah altına alınacağını bugün öğrenebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.
2026 OCAK BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınıflandırma sonuçları fiziksel bir tebligat gönderilmeden dijital ortamda ilan edilmektedir.
Adaylar yer bilgilerini şu kanallar üzerinden sorgulayabilir:
e-Devlet Kapısı: "Askerliğim" hizmeti başlığı altından T.C. kimlik numarası ve şifre ile,
MSB Mobil Uygulaması: Bakanlığın resmi aplikasyonu üzerinden,
Askerlik Şubeleri: En yakın askerlik şubesine şahsen başvurarak.
Özetle, sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2026
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı" denildi.