Eğitim 2026 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi:
Eğitim

2026 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi:

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği 2026 LGS takvimi belli oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler, “LGS ne zaman, başvurular ne zaman?” sorularına cevap aramaya başladı. İşte, detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini resmen açıkladı. Hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip edilen sınav takvimiyle birlikte oturum saatleri, soru sayıları ve sonuç açıklama sürecine dair tüm ayrıntılar netleşti. Peki, LGS 2026 tarihi belli oldu mu?

 

2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

MEB tarafından açıklanan takvime göre, 2026 LGS merkezi sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Oturum saatleri ve soru sayıları

Sınav iki oturumdan oluşacak:

1. Oturum (Sözel): Saat 09.30

Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce derslerini kapsayan 50 soru sorulacak.

Süre 75 dakika.

2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30

Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak.

Süre 80 dakika.

 

Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgelerinin 3 Haziran 2026’da e-Okul üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB, sınav sonuçlarının Temmuz ayının ilk haftasında “meb.gov.tr” adresi üzerinden açıklanacağını duyurdu.

