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Spor 2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Tunus'ta Sabri Lamouchi dönemi kapandı
Spor

2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Tunus'ta Sabri Lamouchi dönemi kapandı

Yeniakit Publisher
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2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Tunus'ta Sabri Lamouchi dönemi kapandı

2026 FIFA Dünya Kupası, ilk grup maçlarının ardından turnuva tarihindeki en hızlı teknik direktör ayrılıklarından birine sahne oldu. F Grubu'nda yer alan Tunus, organizasyondaki ilk müsabakasında İsveç karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyetin faturasını teknik heyete kesti. Teknik direktör Sabri Lamouchi kulüpten ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus'ta teknik direktör Sabri Lamouchi ile ilgili skandal bir karar alındı. 

Tunus, İsveç'e 5-1 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

İlk Dünya Kupası maçında İsveç'e yenilen Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdığını duyurdu. 

"DÜNYA KUPASI ACIMASIZDIR"

İsveç mağlubiyetinin ardından Sabri Lamouchi, yaptığı açıklamada "Bireysel kalite maçı belirledi. İsveçli oyuncular hatalarımızı değerlendirip gollerini attılar. Skor olarak geri döndük ve ilk yarı bitmeden farkı azalttık. İkinci yarıya iyi başladık ama bu başlangıcı değerlendiremedik. Bireysel hataların bedelini ağır ödedik. Dünya Kupası'ndayız ve Dünya Kupası acımasızdır." ifadelerini kullanmıştı.

PUAN DURUMU

Tunus, puan alamadan grubun son sırasında yer alırken, İsveç 3 puanla lider durumda. Hollanda ve Japonya ise 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından 1'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor.

Lamouchi ile Tunus;

1-0 Haiti

0-0 Kanada

0-1 Avustruya

0-5 Belçika

1-5 İsveç

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