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Spor 2026-2027 Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte ilk maçın oynanacağı tarih
Spor

2026-2027 Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte ilk maçın oynanacağı tarih

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2026-2027 Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte ilk maçın oynanacağı tarih

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu, 14 Ağustos'ta Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak

Trendyol Süper Lig’de 2026-27 sezonu fikstürü daha önce açıklanırken ilk hafta programı da duyuruldu.

Yeni sezon 14 Ağustos’ta son dört yılın şampiyonu Galatasaray‘ın saat 21:30’da Çorum FK’yı ağırlayacağı mücadeleyle başlayacak.

15 Ağustos Cumartesi, saat 19:00’da Konyaspor-Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa-Trabzonspor maçları oynanacak.

Aynı gün saat 21:30’da Gaziantep FK-Alanyaspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçlarına sahne olacak.

16 Ağustos Pazar ise 19:00’da Başakşehir-Kocaelispor, 21:30’da Amed SK-Erzurumspor FK ve Beşiktaş-Eyüpspor maçları oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de 1. Hafta 17 Ağustos Pazartesi, 21:30’da Samsunspor-Göztepe maçıyla noktalanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ilk haftayı açıklarken şu duyuruyu da yaptı:

 

Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir.

Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır.

Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir.

Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

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