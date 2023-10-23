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Ekonomi 2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çok net cevap
Ekonomi

2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Yeniakit Publisher
2023-10-23 17:25:00 -
2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Hacı Yakışıklı, “2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?” sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği cevabı köşe yazısında paylaştı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

"Savaşlar, enflasyon; yeni vergiler gelir mi?" başlıklı köşe yazısında görüşmenin detaylarını anlatan Yakışıklı ek MTV ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hacı Yakışıklı konuya ilişkin şunları kaydetti:
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“2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?” diye sordum. Ona da kesin dille, "Hayır" dedi. Yüksek vergi artışları yeni senede yok görünüyor.

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