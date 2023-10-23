2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çok net cevap
Hacı Yakışıklı, “2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?” sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği cevabı köşe yazısında paylaştı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.
"Savaşlar, enflasyon; yeni vergiler gelir mi?" başlıklı köşe yazısında görüşmenin detaylarını anlatan Yakışıklı ek MTV ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hacı Yakışıklı konuya ilişkin şunları kaydetti:
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“2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?” diye sordum. Ona da kesin dille, "Hayır" dedi. Yüksek vergi artışları yeni senede yok görünüyor.
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