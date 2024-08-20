2024 yılında emekli olacaklar, 2025'e göre daha yüksek emekli maaşı alacaktı! Ve şok ayrıntı ortaya çıktı

Akşam gazetesi yazarı Tarkan Zengin, 2024 ve 2025 yıllarındaki emeklilik çalışmalarının kamu işyerlerine olan etkilerini inceledi. Zengin, 2024 yılında emekli olacakların 2025'e göre daha yüksek emekli maaşı alacağını ve bu durumun kamu işyerlerinde ciddi bir emekli dalgasına yol açacağını belirtti. Özellikle nitelikli kamu işçilerinin emekli olmasıyla birlikte kamu hizmetlerinde aksaklıkların yaşanabileceğini vurgulayan Zengin, bu durumun kamu işyerlerinin geleceğini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Tarkan Zengin, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatında her dönem önemli gündem maddeleri oluyor.

Çalışma hayatının dinamikliği nedeniyle yeni sorunlar ve dönemsel meseleler ortaya çıkabiliyor. Çalışma hayatı konuları nüfusumuzun neredeyse tamamını ilgilendiren konuları kapsadığı için vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu ilgi nedeniyle sosyal mecralarda ve medyada 'uzman' sıfatıyla çok fazla kişinin yorumlarını görüyoruz. Bazı 'sözde uzmanların' gerçek dışı yorumları nedeniyle milyonlarca vatandaşımız mağdur ediliyor. Diğer konularda olduğu gibi çalışma hayatında da doğru bilgilerin aktarılması önemli bir sorumluluktur. Uzun yıllardır bu sorumlu tutumun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz.

2024 YILI EMEKLİ MAAŞLARININ DAHA YÜKSEK OLMASI MEMURLARI KAPSIYOR MU?

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Çalışma hayatında en fazla konuşulan konulardan biri 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olacaklara oranla yüzde 30 ila 35 arasında daha fazla emekli aylığı alacak olmasıdır. 12 Temmuz 2024 tarihli yazımızda bu farkın nedenlerini paylaşmıştık.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, güncellenen ortalama aylık kazanç ile prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranının çarpımı sonucu belirlenir. İlaveten SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emeklilik talebinde bulundukları tarih, emeklilik aylıklarını belirleyen bir parametredir. Özellikle şunu belirtelim memurluktan emekli olacaklar bu kapsamda değil. 1 Ekim 2008 öncesi ilk defa memur olanların emeklilikleri Emekli Sandığı kanununa tabi olduğu için emekli oldukları yıla göre emekli aylıkları değişmiyor. 1 Ekim 2008 sonrası ilk defa memur olanların emekli olması durumunda ise emekli aylıklarını etkiliyor.

KAMU İŞÇİLERİNİN YOĞUN OLARAK EMEKLİ OLMASININ İŞYERLERİNE ETKİSİ?

SSK ve Bağ-Kur'luların 2024 yılı emekli aylıklarının 2025 yılına göre yüzde 30 ila 35 arasında daha yüksek olması nedeniyle 2024 yılında yoğun bir emekli olacağı tahmin edilmektedir. Zira kamuda emekli aylığı alarak çalışma imkânı olmadığı için kamu işçileri emeklilik talebinde önemli artış olacağı görülüyor. Bu durum kamu işyerlerini olumsuz etkileyecektir.

En başta nitelikli kamu işçilerinin emekli olması nedeniyle kamu işyerlerinin imkân ve kabiliyetleri azalacaktır. İş tecrübesi yüksek olan ve usta konumundaki kamu işçilerinin yoğun biçimde emekli olmaları kamu hizmetlerini olumsuz etkileyecektir. Özellikle askeri fabrikalar, DSİ, Karayolları, Demiryolları, enerji ve benzeri işyerlerinde iş tecrübesi son derece önemlidir.

Bu işyerlerinde usta-çırak ilişkisiyle iş süreçleri yürütülmektedir. Emeklilik nedeniyle bu sürecin kesintiye uğraması kamu işyerlerinin geleceğini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla meseleye sadece emekli aylığı oranları üzerinden değil bu boyutuyla da bakmak gerekir.

Çalışma hayatında çok tartışılan bu mesele bütün boyutlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında. Nasıl bir sonucun çıkacağını takip ediyoruz."