2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi haziranda açıklanacak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentleri, haziran ayında düzenleyeceği genel kurulda seçecek.04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:37
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentleri, haziran ayında düzenleyeceği genel kurulda seçecek.
IOC'den yapılan açıklamada, 24-26 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek 134. Genel Kurul'da, 2024 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentlerin seçileceği belirtildi.
İsveç'in Stockholm-Are ile İtalya'nın Milan-Cortina kentleri, oyunlara ev sahipliği yapmak için yarışacak adaylar arasında yer alıyor.
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