2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi haziranda açıklanacak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentleri, haziran ayında düzenleyeceği genel kurulda seçecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentleri, haziran ayında düzenleyeceği genel kurulda seçecek.



IOC'den yapılan açıklamada, 24-26 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek 134. Genel Kurul'da, 2024 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentlerin seçileceği belirtildi.



İsveç'in Stockholm-Are ile İtalya'nın Milan-Cortina kentleri, oyunlara ev sahipliği yapmak için yarışacak adaylar arasında yer alıyor.

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