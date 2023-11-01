2024 altının yılı olacak!

Ortadoğu’daki çatışmaların daha geniş alana yayılabileceği endişesi ile ons altın fiyatları 2 bin doları geçti. Uzmanlar yeni zirvelerin yakın olduğunu söylüyor

Jeopolitik risk ve Ortadoğu’daki gerilim ile altın ons fiyatı beş ay aradan sonra 2.000 dolar seviyesinin üzerini test ettiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, " Gram altın ise 1.873 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın ons fiyatında kısa vade 1.930-2.030 dolar aralığı, gram fiyatında ise 1.780-1.880 TL aralığı takibimizde olacak. Ancak gram altın fiyatında 1.880 TL seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yılı 2.000 TL’nin üzerinde tamamlayabilir. 2024 yılında ise 2.500- 2.700 TL aralığı test edilebilir. Dünya’dan Birol Bozkurt’un haberine göre, altının gram fiyatı kısa vadeli bir gerileme sonrasında yeni rekor ile karşımızda olabilir. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görüyorum. Elinde bulunduranlar satmak için acele etmemeli. Altının ons fiyatı ise 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar yükselebilir. 2024 yılında altın ‘altın’ çağını yaşayacak" dedi.

ÇİFTE ŞOK UYARISI

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu aksaklıklar üzerine Orta Doğu'daki son çatışmanın tırmanmasının küresel emtia piyasalarında "çifte şoka" neden olabileceği ve emtia piyasalarını "tehlikeli sulara" itebileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2023 sayısını "Jeopolitik Risklerin Gölgesinde" başlığıyla yayımladı.

Raporda, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmaların, son yıllarda sıra dışı şokların etkileriyle mücadele eden emtia piyasalarında önemli bir belirsizlik yarattığı aktarıldı.

Raporda, politika yapıcıların tetikte olmaları gerektiği vurgulanarak başta altın olmak üzere bazı emtiaların görünüme ilişkin uyarılarda bulunduğuna işaret edildi.

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