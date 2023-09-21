2023'ün ilk yarısında en fazla saldırı yiyen sektörler belli oldu

ICS bilgisayarları petrol ve gaz, enerji, otomotiv, bina otomasyon altyapıları ve diğer alanlarda mühendislerin ve operatörlerin, iş istasyonlarından denetleyici kontrol ve veri toplama (SCADA) sunucularına ve İnsan Makine Arayüzüne (HMI) kadar bir dizi otomasyon işlevini yerine getirmesi için kullanılıyor. Endüstriyel bilgisayarlara yönelik siber saldırılar, kontrol edilen üretim hattında ve bazen de tesisin tamamında maddi kayıplara ve üretimin durmasına neden olabileceğinden dolayı son derece tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Dahası sanayi kuruluşlarının hizmet dışı kalması bölgenin sosyal refahına, ekolojisine ve makroekonomisine ciddi zarar verebiliyor.

Siber tehdit türleri arasında kötü niyetli komut dosyaları, casus Truva atları, solucanlar, fidye yazılımları var

Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin karşı karşıya olduğu farklı siber tehdit türleri arasında kötü niyetli komut dosyaları, casus Truva atları, solucanlar, fidye yazılımları ve diğerleri yer alıyor. Türkiye, kötü amaçlı komut dosyalarının ve kimlik avı sayfalarının engellendiği ICS bilgisayarlarının yüzdesinin en yüksek olduğu bölgelerden biri konumunda (küresel ortalama %12,7 iken Türkiye'de %18,3). Kötü amaçlı komut dosyaları, veri toplamak, kullanıcıları izlemek ve kötü amaçlı web sitelerine yönlendirmekten casus yazılım ve/veya gizli kripto madenciler gibi çeşitli kötü amaçlı yazılımları sisteme yüklemeye kadar çok çeşitli amaçlara hizmet ediyor.

ICS için öne çıkan bir diğer tehdidi casus yazılımlar oluşturuyor

ICS için öne çıkan bir diğer tehdidi casus yazılımlar oluşturuyor. Türkiye'de 2023'ün ilk yarısında ICS makinelerinin %11,3'ünde casus yazılım saldırıları tespit edildi ve engellendi. Küresel ortalama %6,1 civarında. Türkiye aynı zamanda 2023'ün ilk yarısında fidye yazılımı saldırısına uğrayan ICS bilgisayarlarının yüzdesinin en yüksek olduğu bölgelerden biri oldu. Türkiye’de saldırıya uğrayan ICS makinelerinin oranı %0,5 iken, küresel ortalama %0,32 olarak ölçüldü.

Boru hatları ve enerji üretim tesisleri de dâhil olmak üzere kritik enerji altyapısının korunması önemli

Kaspersky ICS CERT Başkanı Evgeny Goncharov, şunları söyledi: "Türkiye'nin Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasındaki stratejik konumu, ülkeyi enerji transit yollarında kilit bir oyuncu haline getiriyor. Boru hatları ve enerji üretim tesisleri de dâhil olmak üzere kritik enerji altyapısının korunması hem ulusal güvenlik hem de bölgesel istikrar açısından son derece önem taşıyor. Türkiye aynı zamanda imalat, tarım ve teknoloji sektörlerini kapsayan büyük bir sanayi çeşitliliğine sahip. Bu çeşitlilik, ICS siber güvenliğine çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor. Çünkü farklı sektörler farklı seviyelerde siber güvenlik olgunluğuna sahip olabilir. Kurumlar ICS ile ilgili riskleri anlayarak bilinçli kararlar alabilir, kaynaklarını akıllıca tahsis edebilir ve savunmalarını verimli bir şekilde güçlendirebilir. Bunu yaparak yalnızca kârlılıklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda herkes için daha güvenli ve emniyetli bir dijital ekosisteme katkıda bulunurlar."

İşte korunma önerileri

Kaspersky uzmanları, OT bilgisayarlarınızı çeşitli tehditlere karşı korumak için şunları öneriyor:

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Olası siber güvenlik sorunlarını belirlemek ve ortadan kaldırmak için OT sistemlerinin düzenli güvenlik değerlendirmelerini yapın.

Etkili güvenlik açığı yönetimi süreci için bir temel olarak sürekli güvenlik açığı değerlendirmesi yapın ve triyaj oluşturun. Kaspersky Industrial CyberSecurity gibi özel çözümler, bu konuda etkin bir yardımcı ve kamuya açık olmayan, eyleme geçirilebilir bir bilgi kaynağı olarak hizmet verebilir.

İşletmenin OT ağının temel bileşenleri için zamanında güncellemeler yapması önemlidir. Güvenlik düzeltmeleri ve yamaları uygulamak veya teknik olarak mümkün olan en kısa sürede telafi edici önlemler almak, üretim sürecinin kesintiye uğraması nedeniyle milyonlara mal olabilecek büyük olayları önlemek adına çok önemlidir.

Gelişmiş tehditlerin zamanında tespit edilmesi, olayların araştırılması ve etkili bir şekilde düzeltilmesi için Kaspersky Endpoint Detection and Response gibi EDR çözümleri kullanın.

Ekiplerinizin olay önleme, tespit ve müdahale becerilerini geliştirerek ve güçlendirerek yeni ve gelişmiş kötü amaçlı tekniklere müdahaleyi iyileştirin. BT güvenlik ekipleri ve OT personeli için özel OT güvenlik eğitimleri, bunu başarmanıza yardımcı olan temel araçlardan biridir.