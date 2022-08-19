"2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir dizi ziyaret ve açılışlar gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi.

Kurtulmuş ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Kurtulmuş burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Hilmi Bilgin ve partisinin il yöneticileri ile sohbet etti. Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu eşlik etti.

"Son düzlüğe girildi"

Belediye ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin artık seçimlerde son düzlüğe girdiğini söyledi.

"Halkın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz"

Kurtulmuş halkın sorunlarının çözümü noktasında en ufak bir tereddüt göstermeyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye 2023 seçimlerinde aslında iki önemli karar arasında kalacak. Bunlardan birisi AK Parti'nin 21 yıllık iktidarlığı sırasında yapmış olduğu faaliyetlerin tamamını milletimiz ibra edecek. Sivas’ta bu iktidar sürecinde en iyi hizmet alan illerimizin belki başında geliyor. İlk 3 ilimizden birisi ve büyük yatırımlar, büyük hizmetler almış olan bir ilimizdir. Sivas’ın birkaç küçük eksiklikleri dışında bir eksiği kalmamıştır. Dolayısıyla Sivas halkının da daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti iktidarını büyük oranda ibra edeceğine inanıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz.

"Halkımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecektir"

İkincisi bu seçim bir istikamet tayini seçimi olacaktır. Türkiye kazanmış olduğu bu pozitif ivmeyi her alanda, dış politikada, içeride ekonomik kalkınmada, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde, çevredeki sorunlarını çözmede, terörle mücadelede, milli savunma sanayinde bütün bu alanlarda yakalamış olduğu ivmeyi daha ileriye götürmek için vatandaşımızdan AK Parti iktidarı için bir kere daha istikamet tayini isteyecek. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz ? 2023'te inanıyoruz ki sandıklarda milletimiz çok büyük oranda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek ve AK Parti iktidarını birinci parti olarak sandıklardan çıkartarak yeniden güçlü bir Türkiye istikametine yürümek istediğini, istikamet tayininin doğru olduğuna bir kere daha teyit edeceğini ümit ediyoruz." dedi.

"2023'te hayati bir seçim olacak"

2023 için gayretli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Kurtulmuş, "Biz demokraside en zor şartlarda dahi halkımızın yegane hakim ve hakem olduğuna beşeri anlamda inanmış olan bir siyasi kadroyuz. Milletin sözünün ve gücünün üstünde hiçbir güce eyvallah etmemiş, hiçbir sözü dinlememiş ve hiçbir sözün hakimiyetine de müsaade etmemiş bir siyasi kadroyuz. Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak. Milletimiz inşallah büyük bir güçle Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de yeniden iktidar partisi olarak ortaya koyacaktır." diye konuştu.