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Siyaset 2023'te partilerin hazineden alacağı para belli oldu
Siyaset

2023'te partilerin hazineden alacağı para belli oldu

TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te AK Parti 1 milyar 961.3 milyon, CHP 1 milyar 43,9 milyon Hazine yardımı alırken HDP ise 539.5 milyon TL ödeme alacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 09:58:00 -
2023'te partilerin hazineden alacağı para belli oldu

2023 yılı bütçesi dün TBMM’ye sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe TBMM'de görüşülerek oylanacak.

Bu kapsamda bütçe içerisinde siyasi partilerin alacakları Hazine yardımaları da belli oldu.

Toplam Hazine yardımı 4.5 milyar lira olacak

Buna göre 2023'te siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapılacak.

Bunun 1.5 milyar liralık kısmı ocak ayında partilerin hesaplarına yatırılacak.

Ocak ayında ilk yardımlar yatacak

Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak.

Bu yardımlar yılın ilk on günü içinde hesaplara geçecek.

Seçim dönemlerinde yardımlar artıyor

Kanuna göre, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor.

2023 seçimlerine doğru gidilirken, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde partilere yeni ödemeler yapılacak.

Seçim kararından sonra yatacak paralar

Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak.

Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılacak.

2022'de yapılan ödemeler

2022 yılında AK Parti 280.3 milyon, CHP 149.1 milyon, HDP 77.1 milyon, MHP 73.1 milyon lira hazine yardımı aldı.

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Yorumlar

toprak

hazine yardımı verilmesi kesinlikle doğru değil kaldırılması lazım adil olmadığı kanaatindeyim

M. Nuna

Siyasi partilere hazine yardımını rahmetli Özal getirmişti. O zaman da buna karşıydım. Çünkü istismar edilecekti ve edildi de. Bir terör partisi olan HDOP. 600 milyon lira para alacakmış.! Zehir zıkkım olsun da, iktidarın bunu halkımıza ve şehit ailelerine nasıl açıklayacağını merak ediyorum. Eyy İktidar sahipleri. Bu yanlıştan dönün. Hazine milletindir. Onu böyle bir ekonomik sıkıntı ortamında çar-çur etmeyin. BU GEREKSİZ UYGULAMAYI EĞER SAYIN ERDOĞAN kaldıramazsa, hiçbir lider KALDIRMAZ. Lütfen bu keyfiyeti durdurun ve halkın kaHRAMANI OLUN
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