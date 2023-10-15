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Teknoloji 2023’te en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! İki marka savaşıyor
Teknoloji

2023’te en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! İki marka savaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:06:00 - 2023-10-15 20:07:03
2023’te en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! İki marka savaşıyor

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı telefonlar hiç durmadan gelişiyor. En son verilere göre, 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle en çok satan akıllı telefon modelleri de netleşti. İki markanın rekabeti büyük dikkat çekiyor.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Markalar, her ay yepyeni modelleri ile tüketici karşısına çıkıyor. Bu da haliyle pazar paylarını etkiliyor. En son yayınlanan rapor ise bu pazarın liderlerini gözler önüne seriyor. İşte en çok satan akıllı telefon modelleri…

Counterpoint tarafından yayınlanan verilere göre 2023’ün ikinci çeyreği itibariyle en çok satan akıllı telefon, Apple‘ın iPhone 14 modeli. Hemen ardından onu aynı serideki iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla iPhone 14 Pro ve iPhone 13 yer alıyor. Bu söz konusu dört model, birinci çeyrekte de aynı sıradaydı. Yani bir değişiklik yok.

Sıralamanın biraz aşağısına kaydırdığımızda ise beşinci sıradan itibaren Android telefon pazarının lideri olan Samsung‘u görüyoruz. Marka; Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e ve Galaxy A34 modelleri ile listeye adını yazdırdı.

Veriler yakından incelendiğinde Samsung‘un önemli bir yükseliş kaydettiğini görebilmek mümkün. Zira markanın Galaxy A14, Galaxy A54 ve Galaxy A34 modelleri ikinci çeyrekte daha fazla satıldı. Tabii Apple’ın konumunu rakibi Samsung‘a karşı koruması ABD’li şirkete de bir başarı puanı yazıyor.
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Kaynak: Shiftdelete

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