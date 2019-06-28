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2023’te dünya Türk markalarını konuşacak!

Girişimci adaylarına ilham vermek amacıyla hayata geçirilen ‘Patronca Sohbetler’in konuğu Damat & Tween ve D’s markalarının kurucusu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 14:39
2023’te dünya Türk markalarını konuşacak!

Girişimci adaylarına ilham vermek amacıyla hayata geçirilen ‘Patronca Sohbetler’in konuğu Damat & Tween ve D’s markalarının kurucusu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu.

Zorlu rekabet söz konusu

Orakçıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin pek çok kriz atlattığına işaret ederek, “Bu kadar çok bunalım yaşanan ve dinamikleri hiç bitmeyen bir ülkede hayatta kalan markalarla rekabet etmek çok zor. Öyle görünüyor ki 2023’te artık dünya Türk markalarını konuşuyor olacak. Ayrıca Türkiye pazarına girip Türk markalarıyla rekabet edemeyip pazardan çekilen çok fazla marka var” dedi.

Kanada pazarına açılıyor

Holding olarak 82 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarına dikkat çeken Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Orta Asya’da pazar lideriyiz. Rusya ve çevresinde mağazalarımız var. Balkan ülkelerinde de varız. Brezilya’da, Panama Kanalı’ndayız. Afrika kıtasında İtalyan markalarından daha çok tanınıyoruz. Yakın zamanda Kanada pazarına da gireceğiz. Damat & Tween için 24 saat, güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede de çalışıyoruz. Her geçen gün marka bilinirliğimiz artıyor. Moda kenti olan İtalya pazarında ise hızla büyüyoruz.

Gençlere önemli tavsiyeler

Türkiye’de girişimci sayısının artması gerektiğini vurgulayan Orakçıoğlu, müteşebbis adaylarına ise şöyle seslendi: “ilk önce seçtiğiniz sektörde tecrübe sahibi olun. Ayrıca çalıştığınız firmada başarılı olun ve kendinizi kanıtlamadan iş kurmayın. Ben uzun yıllar kendi alanımda çalıştım. Geriye dönüp baktığımda beni bu konuma getiren geçmiş yaşantımda yaşadığım tecrübeler ve hatalar oldu. Bunları görmek ve yaşananlardan ders çıkarmak çok önemli.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:39
  1. Patronca Sohbetler
  2. Damat & Tween
  3. D’s
  4. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  5. Türkiye

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