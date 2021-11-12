'2023'te adayım' demişti! HDP'den Nihat Doğan'a cevap!

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız olan Nihat Doğan, katıldığı bir programda şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyaset yapmaya başlayacağını açıkladı. "Özgürlükçüler kazanacak, diktatörler kaybedecek" diyen Doğan, "HDP'den de aday olabilirim" mesajını vermişti. Nihat Doğan'ın HDP sinyaline ilk cevap geldi.

HDP Nihat Doğan'ı istemiyor

Nihat Doğan'ın HDP mesajı ve adaylık açıklaması üzerine HDP'den jet cevap geldi. HDP MYK üyesi Veli Saçılık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nihat Doğan'a HDP'nin kapılarını kapattı. Saçılık, paylaşımında Nihat Doğan'ın 'adaylık' haberini paylaşarak 'Yok öyle bir şey' açıklamasında bulundu. HDP'nin kapılarının kapatılmasının ardından Nihat Doğan'ın şimdi hangi partiye kapak atmaya çalışacağı merak konusu oldu.