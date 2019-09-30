2023’e hazırlık planı açıklanıyor

Akit Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde uygulanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) 2020-2021 ayağına dair detaylar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.

Büyüme süreci başlıyor

Başta faiz, enflasyon ve cari açık olmak üzere tüm makro verilerde sağlanan iyileşmenin pekiştirilmesine dönük tedbir ve politikaların açıklanacağı eylem planında, uluslararası finans çevrelerine de mesajlar verilecek. Türkiye ekonomisinin finansal saldırılara karşı dayanıklılığına dikkat çekilmesi beklenen eylem planında, reel sektöre dair hedef göstergelerin de yer alması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin iradesinin yansıtılacağı yeni eylem planında üçüncü çeyrekten itibaren hissedilen ekonomik iyileşmeye atıfta bulunularak Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme trendine girdiğine dikkat çekilecek. Bakan Albayrak’ın ABD’de verdiği ’’2020’ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız’’ mesajının ana gerekçelerinin de açıklanacağı toplantıda, ekonomideki toparlanmanın toplumun tüm kesimlerine yapacağı etkiden söz edilecek.

Gözler yeni bütçede

YEP’in açıklanmasının ardından gözler 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrilecek. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan YEP’in bütçe planlarında da yol gösterici bir rol üstlenmesi bekleniyor. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulması öngörülüyor.