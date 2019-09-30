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2023’e hazırlık planı açıklanıyor

Ekonomideki yol haritasının ikinci adımı bugün atılıyor... Bugün Bakan Albayrak’ın açıklayacağı YEP ile 2020-2022 dönemine dair enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
2023’e hazırlık planı açıklanıyor

 Akit  Ekonomi 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde uygulanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) 2020-2021 ayağına dair detaylar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.

Büyüme süreci başlıyor

Başta faiz, enflasyon ve cari açık olmak üzere tüm makro verilerde sağlanan iyileşmenin pekiştirilmesine dönük tedbir ve politikaların açıklanacağı eylem planında, uluslararası finans çevrelerine de mesajlar verilecek. Türkiye ekonomisinin finansal saldırılara karşı dayanıklılığına dikkat çekilmesi beklenen eylem planında, reel sektöre dair hedef göstergelerin de yer alması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin iradesinin yansıtılacağı yeni eylem planında üçüncü çeyrekten itibaren hissedilen ekonomik iyileşmeye atıfta bulunularak Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme trendine girdiğine dikkat çekilecek. Bakan Albayrak’ın ABD’de verdiği ’’2020’ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız’’ mesajının ana gerekçelerinin de açıklanacağı toplantıda, ekonomideki toparlanmanın toplumun tüm kesimlerine yapacağı etkiden söz edilecek.

Gözler yeni bütçede

YEP’in açıklanmasının ardından gözler 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrilecek. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan YEP’in bütçe planlarında da yol gösterici bir rol üstlenmesi bekleniyor. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulması öngörülüyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. faiz
  5. enflasyon
  6. cari açık
  7. makro veriler
  8. Türkiye ekonomisi
  9. finansal saldırılar
  10. Bakan Albayrak
  11. ABD
  12. TBMM
  13. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi

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