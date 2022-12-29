2023 Yemek ücreti ne zaman açıklanacak? 2023 günlük yemek parası miktarı ne kadar? Memur, kamu işçi yemek ücreti
Asgari ücret zammının ardından birçok kalemde zam uygulanırken gözler 2023 yemek ücretine çevrildi. Yeni yılda seyahat, akaryakıt, indirim ve zam haberleri dışında yemek ücretleri de beklentiler arasına girdi. Yemek parası 2023 yılında, Resmi Gazete aracılığıyla belirlenecek olan taban fiyat üzerinden değerlendirilecek. 2022 yılında 51,01 + KDV şeklinde ödenen yemek ücretlerinin yeni yılda ne kadar olacağı gündeme geldi Her yıl belirlenen taban fiyat, yeni yıl itibariyle çalışanların maaşına yatırılıyor. Bu meblağ, işverenin gider göstergelerinde yer bulacak. Peki, 2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak? İşte, 2023 yemek parası tutarı İşte, 2023 günlük yemek parası...
Yemek ücreti, 2023 yılı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2022 yılında KDV dahil günlük yemek bedeli 55,08 TL olarak belirlenirken gözler 2023 günlük yemek ücretlerine çevrildi. Gelir vergisi, damga vergisi, SGK işçi payı, SGK işveren payı, işsizlik sigortası ve işçi payı ödemelerinden muaf tutulan günlük yemek ücretinin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 günlük yemek ücretine ilişkin merak edilen detaylar...
Yemek parası yeni yılda taban fiyatını güncelleyecek.
2022 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?
07.Temmuz.2022 tarihli 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre 2022 yılı günlük yemek bedeli 51 TL + yüzde 8 KDV olacak şekilde toplamda 55,08 TL olarak belirlendi.
2023 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2023 günlük yemek ücreti henüz belli olmadı. Asgrai ücrete yapılan yüzde 54,4 oranındaki artışın ardından yemek kartlarına da zam yapılması bekleniyor.
YENİ YEMEK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SON GELİŞMELER
2023 yemek ücretinin ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Asgari ücrette yapılan %54.4’lük artışın ardından yemek kartı ücretlerinin 100 TL seviyesini aşması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.
YENİ YILDA (2023) YEMEK KARTLARI MARKETLERDE GEÇECEK Mİ?
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarında değişen bir durumun olmadığını dile getirdi. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnası olmaması hususunun, 2008 yılında yayınlanan ve yürürlükle olan kanunda değişmediğini ifade eden Öner Piyade 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuatın, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmediğine dikkat çekti.
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