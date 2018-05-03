2023 vizyonu için Güney Kore ile iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Güney Kore ziyareti iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirdi. Özbekistan ziyaretinin ardından G.Kore’ye geçen Erdoğan, Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü. Erdoğan ve Moon Jae-in, ikili ve heyetlerarası görüşmeler sonrasında 4 anlaşmanın imza törenine iştirak etti. Erdoğan ayrıca Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering Construction (E&C) ve Hyundai firması yöneticileriyle da bir araya geldi. Görüşmelere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile diğer yetkililer katıldı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile G. Kore tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise, Erdoğan ile Moon Jae-in’in, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kalındığı bildirildi. Açıklamada, temasların, iki lider arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiği, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yapıldığı ifade edildi. İkili ilişkilerin 2012’de Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesini müteakip siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla gelişmesinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı açıklamada, “Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesine Yatırım ve Hizmet Ticareti Anlaşmalarının yakın zamanda yürürlüğe gireceğini memnuniyetle açıklamışlardır” ifadelerine yer verildi.

2023 PROJELERİNİ BİRLİKTE YAPIYORUZ

Açıklamada, iki liderin, Türk Hükümeti tarafından öncelik verilen “2023 Vizyonu”nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldığına vurgu yapıldı. Ülkeler arasında başarılı altyapı iş birliğinin sembolü haline gelen ve Koreli şirketlerin yer aldığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Çanakkale 1915 Köprüsü projesinin hızla ilerlemesinden duyulan memnuniyetin belirtildiği açıklamada, “Ayrıca ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürme hususunda anlaşmışlardır” bilgisi aktarıldı.

GÜNEY KORE KANAL İSTANBUL’DA

Moon Jae-in ile görüşmesi sırasında konuşan Erdoğan, Türkiye’de çok sayıda mega projede Güney Kore’nin yer aldığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi: “Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak.” Türkiye ve G. Kore’nin öncülüğünü yaptığı Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunun her geçen gün giderek güçlendiğinin altını çizen Erdoğan, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkelerimizin, yıllık 7 milyar dolarlık ticaret hacmini yükseltmeliyiz” dedi.

SAYGI, SEVGİ VE HÜRMET HER ŞEY VAR.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından Seul’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Törende, İstiklal Marşı okunurken Güney Kore Lideri asker selamı verdi, eşi Kim Jung-sook da elini kalbine koyarak saygısını ifade etti. Koreli çiftin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğinde ise “Ayla” filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol de yer aldı. İki liderin Kore Evi’ni ziyaretleri sırasında ayakkabılarını çıkarmaları da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Güney Kore Ulusal Mezarlığı da ziyaret etti.