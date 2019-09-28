2023 Turizm Stratejisini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi”ni açıkladı.

Turizm paydaşları, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ersoy, “2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11’inci Kalkınma Planı ile 3’üncü Turizm Şurası’nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor” dedi.

Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, “Aslında önemli olan ziyaretçi başına gelir değil kişi başı gecelik gelir. Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım” diye konuştu.

Turizmi Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen 2023 Turizm Stratejisine göre Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçiyor.

Türk turizmini, sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline taşıyan strateji, gerçekleştirilecek çalışmaların ve çok yönlü yeni uygulamaların sonucunda, 2023 yılında Türkiye’nin 75 milyondan fazla turisti ağırlamasını ve 65 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşılmasını hedefliyor.