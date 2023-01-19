'2023 sonunda gram altın 3 bin lira olacak' diyen Tuna Kaya'dan son tahmin: O rakama gelince alınır

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Açıklanan bu karar piyasaları yakından etkiliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar piyasaların durumuna göre yatırımlarına şekil veriyor. Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya, altın için son alım fırsatı seviyesini açıkladı.

Kişisel Youtube kanalından konuşan Tuna Kaya, "Kıymetli madenlerde yukarı yönlü bir hareket var. Ons altın 1973'ü ilk hedef olarak yapacaktır. Altında yukarı yönlü hareket bekliyorum" dedi.

Kaya, gram altının son kez bir alım fırsatı verebileceğini belirterek, "Seçim sonrasında dolar/TL'deki artış sebebiyle gram altının yükseleceğini düşünüyorum. Gram altında olası düşüşlerde 1112 seviyesi son alım fırsatı olabilir. Kısa vade hedefimiz 1200 TL olacaktır. Seçim öncesinde ons altın kuvvetli. Seçim sonrası dolar/TL güçlenecek" ifadelerini kullandı.

3 bin lira tahmini yapmıştı

Tuna Kaya, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, "2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.