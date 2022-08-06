2023 seçimlerinde yeni bir zafere imza atacağız

Denizli’de konuşan Özhaseki, verdikleri sözleri tuttukları için vatandaşın tercihini hep AK Parti’den yana kullandığını belirterek, şunları dile getirdi: “Hükümet etme noktasında, Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa, hangisini söylüyorsanız aklınıza getirin şimdi, bizim yapmış olduklarımız o hükümetlerin yaptıklarından kat kat fazladır. Şahsımızı, nefsimizi tatmin etmek için değil ama inandığımız değerler uğruna yine bir mücadelede iyi işler yapabilmek adına, bu milletin refahı, iyiliği adına, yücelmesi adına, bayrağımızın dalgalanması ve ezanımızın okunması adına Allah’ın izniyle, yeniden biz, Haziran 2023’te yeni bir zafere imza atacağız.”