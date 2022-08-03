2023 Ocak emekli ve memur zam oranları ne kadar? Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisi 2023’te ne kadar fark alacak?

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2022’in ikinci 6 aylık enflasyon rakamı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatları yüzde 97,3 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,37, Yİ-ÜFE yüzde 5,17 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,6 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 70,04, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 144,61 arttı.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisi maaşı ise 6 bin lira oldu. Bağkur emekli maaşı 4 bin 197 lira oldu. Ocak ayına enflasyon farkı almaya hazırlanan memur ve emekliler TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası 2023 Ocak’ta ne kadar zam farkı alacaklarını sorguluyor.

2023 Ocak emekli ve memur zam oranları ne kadar?

Sosyol Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK'in açıkladığı enflayson verilerinin ardından Twitter hesbaından asgari ücret zammına yönelik bir paylaşımda bulundu. Erdursun sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Temmuz ayı enflasyonu %2.37 Aralık ayına kadar TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2023’de %15 zam(enflasyon farkı) verilir." diye yazdı.