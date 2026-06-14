TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR Tedavisinin daha iyiye gittiğini söyleyen Sovuksu, "Şu anki tedavi aşamam ilk geldiğim güne nazaran tabii ki ilerlemeler katledildi. İlk geldiğim gün de çok daha kötüydüm. Şükürler ki sevdiklerimin yanımda olması, kendi direncimi bırakmam ve hasta olmayı ben kabul etmedim. Çünkü ben hasta değilim. Sadece kısa süreliğine bir yaşıyorum sağlık olarak ama bunu atlatacağım. Sosyal medyada, işlevimi kaybetmiş ve kimsesizmiş diye söyleyenler vardı ama öyle bir şey yok. Çok şükür ailem de yanımda ve işlevimi de kaybetmedim. Belediye başkanımla görüştüm. Kaymakamlıktan beni aradılar sağ olsunlar, bir talep oluşturdular ve destek vereceklerini söylediler. Belediye başkanından ricada bulundum ve bazı sözler aldım. Benim bir şey istemem aslında gerek yok. Yetkililerin bunu kendileri görüp kendileri bir şeyler yapması gerekiyor. Benim durumum ortada gelsinler ve kendileri görsünler. Ne yapmak istiyorlarsa, ne yapabilirlerse ellerinden ne geliyorsa o şekilde ben destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.