2023 MTV ödeme tarihleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit son ödeme tarihi! Türkiye: MTV Ödeme e-Devlet
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihleri araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Otomobil, otobüs, motosiklet, kamyon ve kamyonet gibi motorlu araç sahiplerinin her yıl ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son gün merak edildi. Yılda iki taksit şeklinde ödemesi yapılan MTV taksitlerinin 1. taksiti Ocak ayı içerisinde yapılırken, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenmektedir. MTV 2023 yılı artış oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürülürken, gelen zam sonrasında matrah değeri, yaş aralığına göre MTV ödeme tutarları sıklıkla araştırılmaya başladı. İşte MTV 1. taksit son ödeme tarihi ve diğer detaylar...
MTV 1. taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başlarken, son ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda iki kez ödemesi yapılan MTV ödemelerinde, 2023 yılı MTV tutarında uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5 olarak belirlendi. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman, MTV ödemesi nasıl, nereden yapılır? 2023 MTV ödemesi ne kadar?" İşte 2023 yılı MTV ödeme miktarı ve ödeme tarihleri...
E devletten MTV ödenir mi?
Motorlu taşıtlar vergisini (MTV) e-Devlet Kapısı üzerinden “Araçlarım” hizmetini kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde ödeyebilirsiniz
MTV borcumu nasıl öğrenirim?
Gib.gov.tr sayfasından TC kimlik numaranız ve plaka bilgisi ile borç sorguladıktan sonra gelen ödeme ekranında kart bilgilerinizi girmeden, üstte yer alan Mobil Ödemeler başlığına tıklamalısınız.
MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri Gelir İdaresi Daire Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ödenebiliyor. Araç sahipleri ilk taksit ödemelerini gib.gov.tr adresi üzerinden veya bankaların cep şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.
MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.
MTV SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemi e-Devlet ekranı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor.
MTV ÖDEME MİKTARLARI!
0-1300 motor
Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor
Matrahı 114.000 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1601-1800 cc
Matrahı 285.800’ü aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 285.800’ü aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc
Matrahı 285.800 lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 285.800 lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc
Matrahı 356.900 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
Matrahı 356.900 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc
Matrahı 714.300 lira
1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı
Matrahı 714.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşan
habertürk'te
1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı
7-11 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 512 Lira
2023 MTV: 826 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 995 Lira
2023 MTV: 1606 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 1860 Lira
2023 MTV: 3003 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 2882 Lira
2023 MTV: 4654 Lira
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc
2022 MTV: 136 Lira
2023 MTV: 219 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 270 Lira
2023 MTV: 436 Lira
MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL
MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı
MTV NASIL ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;
İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.
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