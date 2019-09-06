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"2023 hedeflerimize milli şuurla yürümeye devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'ın Köşk ilçesinde babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yaptırılan "6 Eylül 1922 Namazgahı"nın açılışını yaptı- Bakan Selçuk: - "1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz"

06 Eylül 2019 Cuma 15:15
"2023 hedeflerimize milli şuurla yürümeye devam edeceğiz"

AYDIN (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Köşk ilçesinde babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından yaptırılan "6 Eylül 1922 Namazgahı"nın açılışına katılan Selçuk, Aydın'ın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kök ve aidiyet duygusunun ne demek olduğunu toprak, kent ve köyüyle kurduğu gönül bağlarında bütün yalınlığıyla gördüğünü dile getiren Selçuk, açılışını yapacakları namazgahın hem Aydın halkına hem de İslam alemi ve millete hayrının dokunacağını vurguladı.

Selçuk, namazgahların Hazreti Muhammed'in "Bana yeryüzü mescit kılındı" hadisi şerifinin en güzel nişanelerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

Cami ve mescidin kültürün çekirdeği olduğunu anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Namazgah mimarisinin asrısaadete kadar uzandığı biliniyor. Tarihçilerimiz, İslam'ın ilk namazgahı olarak Peygamberimizin Medine'deki evini göstermekte. O zamandan itibaren, cami ve mescitler gibi namazgahlar da sadece ibadet için değil aynı zamanda önemli kararların alındığı, istişarelerin yapıldığı, halkın bilgilendirildiği toplanma yerleri olarak kullanılmasıyla biliniyor. Gördüğü işlevler açısından hepsi de toplumsal hayatın merkezinde yer alıyorlar."

Anadolu kültürü içinde önemli bir yere sahip olan namazgahın, işlevlerini bugün de aynı şekilde devam ettirmesi için bir araya geldiklerini belirten Bakan Selçuk, Aydın'ın bu kültürün yaşatıldığı önde gelen iller arasında yer aldığını ve 200'den fazla yerleşim biriminde şu ana kadar tespit edilen 12 namazgahın yer aldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu anlamda yapılması gereken işlerden biri de kültürel mirasımızı doğrudan hayatın içinde somutlaştırmak ve bunun canlı örneklerini en güzel biçimleriyle ortaya koymak olmalı. Açılışını yaptığımız namazgahı bu şuurun ve hassasiyetin bir ifadesi olarak görüyorum. Bundan dolayı sevgili babam ve diğer hayırseverler adına yapılan hizmetten onur duyuyorum. "

Bakan Selçuk, yarın Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Bu güzel şehri gelecek nesillere miras olarak taşımaya devam edeceğiz. Aydınlıların ve efelerinin sahip çıktığı kurtuluş ve zafer meşalesini elden ele, nesilden nesile taşıyacağız. 1922'deki aynı ruh ve inançla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize doğru milli ve yerli şuurla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ise namazgahın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan namazgahda cuma namazı kıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:15
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