2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Türkiye’de İlk Spor Çalıştayı Erciyes’te Düzenlendi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 2023 vizyonu kapsamında Türkiye’de ilk niteliği taşıyan Spor Çalıştayı Erciyes Kayak Merkezinde gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ASKF Başkanı Musa Soykarcı ile spor kulüplerinin yöneticileri ve okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı Spor Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Spor insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından birisi olmalıdır. Bu manada ülkemizde 26 milyon gencimiz var. Bunlardan 18 milyonu Milli Eğitim camiasında eğitim ve öğrenim görüyor bu çocuklarımızı hayata hazırlarken beden ve ruhen en sağlıklı bir biçimde yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitim dönemlerinde sporun bir yaşam biçimi olduğunu hayatları boyunca buna devam etmeleri gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bir öğrenciyi değerlendirirken akademik başarısı ne kadar önemliyse sportif başarısı da aynı derecede önemli sayılmalıdır diye düşünüyoruz. Bu kapsamda ilimiz yerelinde yaşanan sorunları masaya yatırarak federasyon yetkililerimizkulüp temsilcilerimizantrenörlerimiz ile birlikte kapsamlı bir çalıştay düzenliyoruz. Çalıştay raporunu ilgili kurumlara ve bakanlıklara göndererek yerelde çözebileceğimiz sorunları da iş birliği içerisinde çözerek Türk sporuna 2023 eğitim vizyonu kapsamında elimizden gele katkıyı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kayseri’de spor sizlerin çalışmalarıyla belli bir seviyeye geldi ve daha ileriye götürebilmek adına ortak çalışmalar yapılıyor" diyen GEnçlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İlimizdeki sporcu faaliyetleri, gerek okul sporları gerek federasyon faaliyetlerinde yapılan tüm çalışmalar spor otoriteleri tarafından iyi bir şekilde karşılanıyor. Bakanlığımız başka illerimizin yapmadığı faaliyetleri Kayseri’ye veriyor. Her hafta şehrimizde 500 ila 1000 arasında sporcu ağırlıyoruz. Sporcularımızı başka illere gönderiyoruz. Giden bütün antrenör arkadaşlarımız ve kulüpler hepsi başarı ile dönüyorlar. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarda bütün branşlarda arkadaşlarımız başarı ile döndü. Kayseri’de yapılan çalışmalar Türkiye’ye örnek olarak gösteriliyor. Burada mesai arkadaşlarımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak çalışması ile başlayan ve diğer illerde örnek olan Yetenek Taraması başladı. İlerleyen zamanlarda bunun gibi projeler ortak çalışmalarda yaşadığımız sorunlar gündeme getirilerek şehrimizdeki spor altyapısı daha üst seviyeye gelecek" dedi.

ASKF Başkanı Musa Soykarcı ise, "Federasyon olarak Federasyona bağlı 123 amatör kulüp var. Özellikle futbol özerk olduktan sonra ilimizde 3 bine yakın futbol müsabakasını organize ediyoruz. Diğer kulüplerimizde faaliyetlerine devam ediyor. Ben 20 yıldır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanıyım. Tüm ilçelerde futbol müsabakası oynatmak benim hayalimdi. Özellikle Sarız, Pınarbaşı, Tomarza gibi ilçelerimizin spordan başka hiçbir sosyal faaliyetlerinin bulunmadığını düşünüyorum. Okul, Kulüp aile işbirliğini başarırsak spor alt yapısını sağlayabiliriz" dedi.