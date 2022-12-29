2023 dolar tahminlerini Türkiye'ye duyurdular! 15 lira...

Tüm Türkiye nefesini tutmuş 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklerken ekonomistlerin beklentileri netleşti. Buna göre 2022’nin son ayı için enflasyonun aylık bazda yüzde 2,58 artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan ekonomistlerin 2023 yıl sonu dolar/TL kuru için beklentileri de açıklandı. Buna göre dolar/TL kurunun gelecek yılın sonunda 21,44 olabileceği öngörülüyor.

Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Salı günü saat 10.00’da açıklanacak. Ekonomistlerin Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 2,58 artış yönünde gerçekleşti.

ForeksHaber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Aralık ayı ortalama tahmin yüzde 2,57 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 66,53, ortalama yüzde 66,54 artışa işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yıl sonu için tahmini yüzde 65,20 artış yönünde açıklanmıştı. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,10 ve yüzde 1,32 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 69,10 ve yüzde 64,50 oldu.

Kasım ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,00 artış beklenirken, yüzde 2,88 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 84,39 seviyesinde gerçekleşmişti.

Dolar tahmini

5 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde, medyan tahmin 21,7000 olurken, ortalama tahmin 21,4400 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 25,0000 ve 15,0000 olarak gerçekleşti.