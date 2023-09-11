2023-2024 Eğitim öğretim yılı düzenlenen tören ile başladı

İkili eğitime son verilmesi, şehir merkezinde kalan okulların yakın mesafede daha ferah ortamlara taşınması amacıyla başlatılan ve Başkan Özlü’nün yakından takip ettiği eğitim yatırımlarının ilk meyvesi Kasım Aktaş Ortaokulu’nda ders zili düzenlenen törenle çaldı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası etkinlikleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile şehre kazandırılan Kasım Aktaş Ortaokulu’nda düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Cam Sahibi Hayırsever İş İnsanı Kasım Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, ilgili kurum müdürler ile çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ OKULUN YAPIM SÜRECİNİ ANLATTI

Törende konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, okulun yapım süreci ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: “Bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü bundan 4 yıl önce belediye başkanlığı görevine başladığımda Düzce’nin merkezinde kalmış 3 okul tespit ettim. Bunlardan birisi Mustafa Kemal Ortaokulu idi. Bir diğeri İsmet Paşa Ortaokulu, bir diğeri de yıllardır yapılamamış Azmimilli İlkokulu idi. O tarihte görevli bakanımıza gittim. Dedim ki; sayın bakanım Düzce’nin merkezinde kalmış üç okul var. Bunların makul mesafede Düzce’nin dışına taşımamız gerekiyor, bize yardımcı olun. Sayın bakanımız bakanlık bütçesinden bahsetti. O zaman bütçenin buna müsait olmadığını söyledi. Konuşmamızın sonunda bir şey söyledi; siz yarısını yaparsanız ben kalan kısmını yaparım. Yani tamamlama ödeneği veririm dedi.”

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“DÜZCE’NİN EN BÜYÜK ORTAOKULUNU İNŞA ETTİK”

Düzce’de eğitim yatırımları konusunda İş Adamı Kasım Aktaş’ın hemen işe koyulduğunu aktaran Başkan Özlü, bu yatırımın diğer iş adamlarına örnek olması temennisinde bulunarak şöyle konuştu: “Bakanlıktaki görüşmemizin ardından buraya geldim ve durumu müsait olacağını düşündüğüm hayırseverler kimler diye isim tespit ettim. Onlardan birisi Kasım Aktaş idi. Bakın Sayın Aktaş ile çok da büyük bir tanışıklığımız yok. Randevu istedim, verdi. Gidip durumu anlattım. Kasım Bey, 10 gün sonra geldi ve ‘ben bunu yapacağım’ dedi. İşin tuhaf tarafı; o gün milli eğitim müdürümüz okul 24 derslikli demişti, meğer 48 derslikliymiş. Ben Sayın Aktaş’a 24 derslikli dedim, 48 derslikli olmaz dedim. Bunu tamamlama ödeneğinden yapalım dedim. Gerçekten Kasım Bey hiç ikiletmedi kendisi. Bu okul Düzce’nin en büyük ortaokulu oldu. Kasım Bey çok teşekkür ediyoruz, Allah sizden razı olsun. Bakın güzel bir eser çıktı, kalıcı bir eser ortaya çıktı. Ben size müteşekkirim, bu davranışınızın diğer iş adamlarına da örnek olmasını, burada iş yapanlara örnek olmasını temenni ediyorum. Düzce’nin deprem sonrasında bazı okullarımızın yıkılması söz konusu oldu o bakımdan Düzce’nin birkaç Kasım Aktaş’a ihtiyacı var. Hayırlı olsun, çok mutluyum çok güzel bir gün. Düzce’mize hayırlı olsun, en büyük ortaokuldur burası. Biten işler, biten projeler ile çok mutlu oluyorum. Hepimize hayırlı olsun, herkese teşekkür ediyorum.”

Törenin ardından davetliler okul binasını gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. İlköğretim Haftası Açılış Etkinlikleri halkoyunları gösterileri ve öğrencilerin ilk derse girmeleri ile sona erdi.