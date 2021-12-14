2022/Ocak ayında emekli olanın maaşı daha yüksek olacak mı?

Emekli olma hakkını kazanan okurlarımız her sene bu ayda emeklilik için Ocak ayını beklemenin bir avantajlı olup olmadığını sormaktalar. Konu hakkında bu sene özellikle sizlerden yoğun bir talep geldi. Yani Aralık ayında emekli olmakla Ocak ayında emekli olmanın arasında bir fark olup olmadığı merak ediliyor. Bu konuda geçen ay açıklayıcı bir yazı yazmış ancak güncel ekonomik gelişmelere göre açıklamamızı revize edebileceğimizi de özellikle belirtmiştik.

Emeklilik başvurusunu 2021/Aralık ayında mı yoksa 2022/Ocak ayı ve sonrasında mı yapmak avantajlı olacak sorusuna cevap vermeden önce hangi işçilerin 2021 yılı emeklisi olduğunu ve hangi işçilerin de 2022 yılı emeklisi sayılacağını açıklamamız gerekir.

Kamu işçileri, çalışmaları karşılığında ücretlerini her ayın 15’inde alırlar. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2022 tarihinden önce verirlerse 2021 yılı emeklisi olur. Buna buna bağlı olarak 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli maaş zammından yararlanırlar. 2021 yılında emekli olan işçinin emekli maaşı 2022 yılı Ocak ayında da 2022 yılı Ocak emekli zam oranı kadar artırılır. Kamu kurumunda çalışan işçiler emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında verirlerse 2022 yılı emeklisi olur. Bunlar 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli zammından yararlanmazlar. Bu zammın yerine emekli maaş hesabında 2021 yılının tüketici enflasyonunun tamamı ile 2021 yılı büyüme oranının yüzde 30’u üzerinden güncelleme yapılır. Bu veriler doğrultusunda güncellenen ortalama aylık prim matrahı belirlendikten sonra emekli maaşı hesaplanır. 2022 yılına göre hesaplanan bu maaş 2022/Ocak emekli zam oranı kadar da artırılır.

Özel sektör işçilerinin primleri ayın 1’i ile 30’u arasına ait olduğu için emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2022 tarihinden önce verirlerse 2021 yılı emeklisi olur. Buna bağlı olarak 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli maaş zammından yararlanır. 2022 yılı Ocak ayı maaş alma gününde emekli maaşı 2022/Ocak emekli zam oranı kadar artırılır. Özel sektör işçileri emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında verirlerse 2022 yılı emeklisi olur, 2021 yılının Ocak ve Temmuz emekli zammından yararlanmazlar. Bunun yerine emekli maaş hesabında 2021 yılının tüketici enflasyonunun tamamı ile 2021 yılı büyüme oranının yüzde 30’u üzerinden güncelleme yapılır. Bu veriler doğrultusunda güncellenen ortalama aylık prim matrahı belirlendikten sonra maaş hesaplanır. 2022 yılına göre hesaplanan bu maaş 2022/Ocak emekli zam oranı kadar da artırılır.

SSK emekli aylığını belirleyen temel parametre güncellenmiş ortalama aylık kazanç ile prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranıdır. 2022 yılı emeklisi olacakların diğer bir ifade ile Kamu Kurumu çalışanları için 15 Ocak 2022 ve sonrasında, özel sektör için 1 Ocak 2022 ve sonrasında emeklilik talebinde bulunanların güncelleme katsayısı hesabında 2021 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranının tamamı ile 2021 yılı büyüme oranının yüzde 30’u dikkate alınarak aylık hesaplanır. Hesaplanan bu aylık 2022 yılı Ocak ve Temmuz dönemlerinde emekli zam oranları kadar artırılır.

Bu maaş hesaplama yöntemin sonucu olarak aynı prim gün sayısına göre 2021 yılında bağlanan emekli aylığı ile 2022 yılında bağlanacak emekli aylığı arasında mutlaka bir fark oluşur. Bu fark çok küçük olabildiği gibi bu seneye özel çok yüksek bir fark da olabilir. Dolayısıyla ya 2021 yılı emeklisinin ya da 2022 yılı emeklisinin maaşı daha yüksek olur.

Kasım ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından son 11 aya ait tüketici enflasyonu yüzde 19,82 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz-Kasım dönemine ait son beş aylık tüketici enflasyonu oranı yüzde 10,48’dir. Aralık ayı enflasyonu dahil edildiğinde yıllık enflasyon oranının yüzde 22 seviyelerinde, son altı aylık enflasyonun yani emekli maaş zammının yüzde 12,50 gibi gerçekleşeceği bekleniyor. Yıllık enflasyona beklenen yüzde 9 büyümenin yüzde 30’u eklenince maaş güncelleme katsayısı yüzde 24,27 seviyelerinde oluşacak.

Emeklilerin geçen Ocak ve Temmuz zammı oranı toplamda yüzde 17,52 oranında oldu. Bu durumda yeni emekli olacakların güncelleme katsayısı artışı toplam emekli zam artış oranında fazla olduğu için yaklaşık yüzde 5,75 oranında bir fark meydana geldi. Bu fark nedeniyle 2022 yılında emekli olacak olan yani emeklilik için 2022/Ocak ayını bekleyenin emekli maaşı yaklaşık yüzde 5,50 ile yüzde 6 arası daha fazla olacak. Ayrıca Ocak ayında hem ücretler hem de memur maaş katsayısı artacağından alınacak kıdem tazminatı artacak. Yine tavandan tazminat alanlar için de kıdem tazminatı tavanı artacağından alınacak kıdem tazminatı daha yüksek olacak.

Sonuç itibariyle; emekli olmaya hak kazanıp bu ay emekli olma dilekçesi veren bir ay fazladan maaş alacak ama emekli maaşı 2022 emeklisine göre yaklaşık yüzde 6 kadar daha düşük olacak. Oysa bu bir maaş tutarı 2022 emeklisi olmakla 16-17 ayda telafi edilebiliyor. Bu nedenle emekliliği gelmiş okurlarımıza tavsiyemiz 2021/Aralık ayı yerine 2022/Ocak ayında emekli olmalarıdır.