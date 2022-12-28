2022’nin Reyting Rekortmeni bakın hangi dizi! Detay şok etti...

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 2022 yılı boyunca Türk dizileri arasında her hafta en yüksek reytingi alarak zirveyi bırakmadı. Dizi, tüm kanallarda haftanın her günü ekrana gelen diziler arasında reytinglerde hep ilk sırada yer aldı. Gönül Dağı, 2023 yılında da heyecanlı, eğlenceli ve yeni bölümleriyle TRT 1 izleyicilerinin gönüllerini fethetmeye devam edecek.

TRT 1’de ekranlara geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran Gönül Dağı, 2022 yılını zirvede kapatıyor. İlk iki sezonda reyting rekoru kıran dizinin izleyici sayısı üçüncü sezonda da katlanarak arttı ve Gönül Dağı, izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Dizinin yeni, heyecanlı ve eğlenceli bölümleri 2023 yılında da her cumartesi TRT 1 ekranlarına gelerek izleyenlerin buluşma noktası olacak.

Gönül Dağı tüm sezon boyunca zirvede kaldı

Gönül Dağı, 2022 yılına 8 Ocak’ta Total’de 11.16, AB’de 11.95, ABC1’de ise 12.49 reyting alarak günün birincisi olarak başladı. Ocak ayında her cumartesi şampiyon olarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı, ekrana geldiği Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında izleyici sayısını sürekli artırdı ve her hafta gün birincisi oldu. Bazı aylar tüm dizileri açık ara geçerek sadece haftanın değil ayın en çok izlenen dizisi olma başarısını elde eden Gönül Dağı’nın üçüncü sezonu 3 Eylül 2022’de TRT 1 ekranlarına geldi ve dizi yine büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Kupası yayınları nedeniyle 3 hafta ara verilmesine rağmen 17 Aralık’ta tekrar ekrana gelip izleyicileriyle özlem gideren Gönül Dağı, 78. bölümüyle Total’de 9.62, AB’de 9.61, 20+ABC1’de 10.54 reyting alarak yine bir rekora imza attı. Diğer kanallarda yayınlanan sadece dizileri değil tüm programları açık ara geçen Gönül Dağı’nın bu başarısı 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 79. bölümde de devam etti. Dizinin bu bölümü de Totalde 10.28, AB’de 10.29, 20+ABC1’de 11.79 reyting alarak açık ara birinci oldu.

Gönül Dağı’nın 80. bölümü ise 31 Aralık Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray’ın sazı ve sözü ve muhteşem yorumuyla konuk olacağı Gönül Dağı, 2022 yılının son bölümünde de reyting rekoru kıracak.

Gönül Dağı’nın 80. bölümü 31 Aralık Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.