2022'de yalnızlık duygusu ve mutsuzluk iki katına çıktı

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Yeni nesil cep telefonları, bilgisayar bağımlılığı, iş saatlerinin uzun olması, trafikte geçen zamanın fazla olması, ekonomik olarak taksit ve borç ödeme stresi yalnızlık duygusunun daha çok ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Plastik hayattan kurtuluş, doğaya dönmek ile mümkündür” dedi.

‘Plastik hayat’ın toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, “Yalnızlık hissi günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Halk sağlığı sorunudur. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların yanında, alkol bağımlığı ve uyuşturucu alışkanlığını da tetiklemektedir. Plastik bir hayattan, tabiata dönerek doğal yaşamımıza kavuşmalıyız. Hızla artan nüfus, endüstrileşme, kalabalık şehirler, ulusal ve uluslararası göçler, iletişim teknolojilerindeki gelişme, bilgisayarın hayatımıza daha çok girmesi, ekonomik krizler insan hayatını olumsuz etkilemekte, yalnızlık duygusunun artmasına yol açmaktadır. Plastiğin çağımızın en önemli sorunlarından biri olması gibi, yalnızlık da çağın en önemli sosyal ve sağlık sorunlarından bir olmaya devam etmektedir. Yalnızlık, kardiyovasküler hastalıklarda artış, hipertansiyon, diyabet, bilişsel işlevlerde bozulma, depresyon, anksiyete ile ilişki olup insan ömrünü kısaltan ciddi sağlık sorunlarından biridir” diye konuştu.



“Türkiye’de de kadınlar ve gençlerin yalnız hissettikleri tespit edilmiştir”

Yalnızlığın bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Dinççağ, “Son yıllarda yalnızlığın bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesi şeklinde görüşler vardır. Yalnızlık hissi ve yalnız kalmak farklı kavramlardır. Yalnızlık hissi bireysel bir deneyimdir. İzole yaşayan pek çok insan aslında kendini yalnız hissetmez. Bilgisayar ve cep telefonu bağımlısı birçok insanın sosyal ilişkilerinin azaldığı, yaşadığı çevre ile daha az ilişki kurduğu yalnızlaştığı bilinen gerçeklerdendir. Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de de kadınlar ve gençlerin yalnız hissettikleri tespit edilmiştir. Her üç katılımcıdan birinin yalnız hissettiği, kadınların daha çok yalnızlık duygusu yaşadığı belirlenmişti(Kadınlarda yüzde 40, erkeklerde bu oran yüzde 26)” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, şu bilgileri verdi:

“2022 yılında yalnızlık duygusunun iki katına çıktığı, kendilerini daha mutsuz hissettikleri anlaşılmıştır. Bir halk sağlığı sorunu olarak, yalnızlık duygusu yaşayan, sosyal izolasyonu olan, toplumla sağlıklı ilişkiler kuramayan bireylerin daha çok kalp damar hastalıkları yaşadığı, daha çok yüksek tansiyonu olduğu ve yaşam sürelerinin azaldığı bilinmektedir. Yeni nesil cep telefonları, bilgisayar bağımlılığı, iş saatlerinin uzun olması, trafikte geçen zamanın fazla olması, ekonomik olarak taksit ve borç ödeme stresi yalnızlık duygusunun daha çok ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yalnızlık duygusu alkol bağımlılığı, uyuşturucu kullanma, şiddete başvurma gibi sosyal problemleri de kaşımakta ve ciddi sorunlara yol açan bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnızlık duygusu, sosyal izolasyon, kaygı, depresyon gibi daha ciddi bir hal almasına engel olacak, tıbbı yarım ve sosyal uğraşılar, daha iyi bir yaşam için gereklidir. Plastik yaşamdan kurtuluş doğaya dönmek ve çok çalışmak ile mümkündür.”