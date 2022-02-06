2022’de hangi kurum personel alacak? Memur olmak isteyenlere son dakika müjdesi Erdoğan’dan!

Hangi kamu kurumuna ne kadar personel alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'na Selami Yazıcı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı'na Süleyman Hacıcaferoğlu, Helâl Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği'ne Mustafa Süleyman Beşli atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Nadide Yiğiteli ise görevden alındı.

2022’de hangi kurum personel alacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'ne 39 olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına toplam bin 110 yeni kadro ihdas edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını belirtmişti.

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank istihdam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz" diye konuştu. Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirlediklerini aktaran Varank, "Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullanmıştı.