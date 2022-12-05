2022’de geriye mi saracağız? Kışın ortasında İHL içinde anaokulu inşaatı

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İmam Hatip Liselerinin çoğalması ile gurur duyulan AK Parti iktidarında şimdi işler geriye mi sarıyor? İHL sayısı azaltılmasa da düne kadar İHL bahçesi olarak kullanılan bahçelerin, anaokuluna dönüştürülmek istenmesi itirazlara sebep oluyor.

“Anaokulu mu, lise eğitimi mi” ikileminde son tartışma, İstanbul Esenler’de yaşanıyor.

Türkiye genelinde başlatılan Anaokulu projesinde, özellikle İmam Hatip Liseleri ilk hedef olarak belirlenmiş durumda. Sol medyanın şirretliğinden korkan bürokratların sesi cılız çıkacak İmam Hatip Liselerini hedef seçtiği ve İHL bahçelerinde ya da eklentilerinde anaokulu açılarak, bakanlığın anaokulu sayısı hedefini tutturma girişimine soyunulduğu öğrenildi.

Esenler Oruç Reis AİHL bahçesine 4 derslikli Anaokulu ihalesi sonrasında, kışın ortasında okulun bahçesinde kazı çalışmaları da başladı.

Veliler ve öğrenciler, bakanlığın “lise-anaokulu” ikileminde doğru karar alması gerektiğini belirterek, Esenler Oruç Reis İHL özelinde, lisenin yeni planlamada işgal edeceği alan ile üç derslikli ana okulunun işgal edeceği alanın hemen hemen aynı olacağını hatırlatıp, “Bakanlık bu yanlışa son vermeli” çağrısında bulundular.